    मदरसा शिक्षक शमशुल हुदा पर ईडी ने दर्ज किया केस, विदेशी नागरिकता के बाद भी दिया जा रहा था वेतन

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:20 AM (IST)

    लखनऊ में मदरसा शिक्षक शमशुल हुदा के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि विदेशी नागरिकता होने के बावजूद उन्हें वेतन दिया जा रहा था। यह मामला वि ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में मदरसा शिक्षक शमशुल हुदा खान पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज किया है। शमशुल वर्ष 2007 से ब्रिटेन में रह रहा है और वहां की नागरिकता हासिल कर ली है।

    इसके बाद भी सेवा पुस्तिका की जांच किए बिना उसे वर्ष 2007 से 2017 तक नियमित तौर पर वेतन दिया जाता रहा। वर्ष 2017 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने के बाद भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से उसकी पेंशन स्वीकृत कर दी गई थी।

    आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने इस मामले की जांच कर रहा है। शमशुल ब्रिटेन व पाकिस्तान सहित कई इस्लामिक देशों के कंटरपंथियों के संपर्क में था। वह नियमित तौर पर इस्लाम का प्रचार भी कर रहा था। उसके बैंक खातों में विभिन्न देशों से चार करोड़ से अधिक की राशि जमा की गई थी।

    एटीएस की जांच में यह बात भी सामने आइ थी कि शमशुल ने कई बार पाकिस्तान का दौरा किया था और कई संदिग्ध आतंकियों की संपर्क में था। उसकी अंतिम लोकेशन लंदन में मिली थी। ईडी ने एटीएस की जांच के आधार पर शमशुल के विरुद्ध मनी लांड्रिंग का केस दर्ज आगे की जांच शुरू कर दी है।

    विदेश में होने के बाद भी उसे वेतन व पेंशन का लाभ दिए जाने के आरोप में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक समेत चार अधिकारियों को बीते माह निलंबित कर दिया गया था।
