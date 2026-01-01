लखनऊ में नशे में धुत पुलिसवाले का हंगामा- दारोगा को कार से कुचलने का प्रयास, डीसीपी को दी वर्दी उतरवा देने धमकी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अटल चौक पर नशे में धुत कार सवार दारोगा ने ड्यूटी पर तैनात दारोगा पर कार चढ़ाने का प्रयास किया। दारोगा ने जब उसे कार किनारे लगाने को कहा तो वह दारोगा को कार से धक्का देकर भागने का प्रयास करने लगा। सड़क पर लगभग 70 मीटर तक कार दौड़ा दी।

पुलिस कर्मियों ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो आरोपित ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। चौराहे पर तैनात सिपाहियों ने कार के आगे बैरियर लगाकर उसे रोका। पुलिस उपायुक्त यातायात बीच बचाव करने पहुंचे तो आरोपित उनसे भी उलझ गया और वर्दी उतरवाने की धमकी देने लगा। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है।

पूछताछ में आरोपित दारोगा की पहचान अमित जायसवाल के रूप में हुई है। वर्तमान में वह बाराबंकी पुलिस लाइन में तैनात है। बुधवार की रात नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए हजरतगंज इलाके में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। आयोजन सकुशल संपन्न कराने के लिए यातायात डायवर्ट किया गया था और कई पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।

इसी बीच अपनी कार लेकर नशे में अटल चौक पहुंचा दारोगा अमित ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से उलझते हुए डायवर्जन में घुसने का प्रयास करने लगा। अटल चौक पर ड्यूटी कर रहे एक दारोगा उसे समझाने पहुंचे तो वह रौब झाड़ते हुए बहस करने लगा।

दारोगा ने उसे कार आगे लेकर खड़ी करने को कहा तो वह गाली गलौज करने लगा और उन्हें धक्का देकर कार के शीशे ऊपर कर भागने लगा। पास ही पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) यातायात कमलेश दीक्षित व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे थे।

उन्होंने विवाद देखा तो मौके पर जाकर कार रोकने को कहा, लेकिन आरोपित ने उनकी भी न सुनी। चौराहे पर लगभग 70 मीटर कार दौड़ा दी। उसने दारोगा के साथ ही कई अन्य पुलिसकर्मियों को भी रौंदने का प्रयास किया। किसी तरह कार के आगे बैरियर लगाकर उसे रोका गया।

पुलिसकर्मियों ने उसे नीचे उतारा तो वह भड़क गया। समझाने पहुंचे डीसीपी से भी उलझकर अभद्रता करने लगा। डीसीपी और अन्य पुलिसकर्मियों की वर्दी उतरवाने की धमकी भी दी। यह देख डीसीपी ने उसे जीप में लदवाकर हजरतगंज थाने भेजा।

काली फिल्म लगी कार, बिखरी पड़ी थी शराब की बोतलें पुलिस टीम ने कार की जांच की तो आगे से लेकर पीछे तक शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थी। गाड़ी के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगी थी। लोगों को अर्दब में लेने के लिए आरोपित अपनी पी-कैप कार के डैशबोर्ड में रखता था। पुलिस ने डैशबोर्ड खोला तो उसमें भी शराब की बोतलें, कांच के गिलास भरे हुए थे।