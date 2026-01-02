सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, ठंड में पांच तक बंद रखें सभी बोर्ड के स्कूल

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर ठंड को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने समीक्षा बैठक में बढ़ती ठंड को लेकर अधिकारियों को काफी निर्देश जारी किए। इसके साथ ही चेतावनी भी दी कि कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने भीषण शीतलहर को देखते हुए प्रदेश में 12वीं तक के सभी स्कूलों को पांच जनवरी तक बंद कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्देश ICSE, CBSE और UP ‍बोर्ड के सभी स्कूलों के लिए है। सभी स्कूलों को पांच जनवरी तक बंद रखें।