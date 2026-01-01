Language
    यूपी के 24 जिलों में लगेंगी डिजिटल एक्सरे मशीनें, नए वर्ष के पहले दिन उप मुख्यमंत्री ने 12.10 करोड़ रुपये किए स्वीकृत

    By Shobhit Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:35 PM (IST)

    उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नए साल पर 24 जिलों के 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में डिजिटल एक्सरे मशीनें लगाने की मंजूरी दी है। इसके लिए ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नए वर्ष के पहले दिन उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के मरीजों को बड़ी सहूलियत देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में डिजिटल एक्सरे मशीनें स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह मशीनें 24 जिलों के 64 सीएचसी में लगेंगी। इसके लिए 12.10 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए गए हैं।

    उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हड्डी, छाती, रीढ़ समेत कई गंभीर बीमारियों की सटीक जांच में एक्सरे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएचसी में आधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीनें लगाई जा रही हैं। एक मशीन की अनुमानित कीमत 18.91 लाख रुपये है। इस मशीन से छोटे व महीन फ्रैक्चर के साथ-साथ अन्य बीमारियों की पहचान अधिक सटीक ढंग से की जा सकेगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों को लगातार उच्चीकृत करना है, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अपने नजदीक मिल सकें।

    यहां स्थापित होंगी डिजिटल एक्सरे मशीनें:
    अलीगढ़ के सीएचसी में तीन, कन्नौज में दो, आजमगढ़ व इटावा में चार-चार, कानपुर नगर में तीन, लखनऊ में 16, मऊ में चार डिजिटल एक्सरे मशीनें स्थापित की जाएंगी। मुरादाबाद में दो, रायबरेली में पांच, संभल में तीन सीएचसी में मशीनें लगेंगी। सोनभद्र में दो, सुलतानपुर के चार, देवरिया, रामपुर, प्रयागराज, पीलीभीत, मेरठ, महराजगंज, महोबा, कौशांबी, हरदोई, बस्ती, बरेली एवं बलिया के सीएचसी में एक-एक मशीन लगेगी।