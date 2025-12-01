Delhi Blast: लखनऊ में मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन के घर NIA का छापा, पिता और भाई से पूछताछ

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट (Delhi Blast) की सहआरोपी लखनऊ की डॉक्टर शाहीन के घर सोमवार दिन में काफी हलचल बढ़ गई। डॉक्टर शाहीन के घर एनआईए की टीम के पहुंचने से आसपास के लोग भी चौकन्ने हो गए।

एनआईए ने एटीएस के साथ मिलकर शाहीन के पिता सईद अंसारी व बड़े भाई परवेज से दो घंटे तक पूछताछ की। इस छापे के दौरान इलाके में भारी सुरक्षा-व्यवस्था कर दी गई। मोहल्ले की गली में पुलिस ने बेरिकेटिंग कर आवाजाही लगभग बंद करवा दी, जबकि टीम घर के अंदर कई घंटे तलाशी व पूछताछ में जुटी रही।

सूत्रों के अनुसार टीम ने शाहीन के पिता सईद अंसारी और बड़े भाई शोएब से गहन पूछताछ की। टीम सुबह 9.30 बजे पहुंची और करीब 11:42 बजे बाहर निकली। इस दौरान अधिकारी घर के हर हिस्से की जांच करते रहे। हालांकि कहा जा रहा था कि एनआईए शाहीन को भी पूछताछ के लिए लखनऊ लाई है, लेकिन जांच एजेंसी के सूत्रों ने इस बात से इंकार किया। बताया गया कि पड़ताल में एनआईए के हाथ कुछ महत्वपूर्ण इनपुट लगे हैं, जिनके आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

डॉक्टर शाहीन के घर के लोगों से अभी तक यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस और जम्मू-कश्मीर ने पूछताछ की थी, लेकिन अब एनआईए के आने के मामले की गंभीरता भी बढ़ती जा रही है। एनआईए की टीम ने डॉक्टर शाहीन के पिता के साथ ही परिवार के अन्य लोगों से पूछताछ की है। डॉक्टर शाहीन के मुख्य आरोपित मुज्जमिल से साथ निकाह की बात सामने आने के बाद से ही एनआईए ने उस पर शिकंजा कसा है। एनआईए की टीमें लखनऊ के कैसरबाग के कंधारी बाजार में डॉक्टर शाहीन के पिता और मड़ियांव में उसके भाई परवेज के घर पर जांच करने पहुंचीं।

गौरतलब है कि इससे पहले 11 नवंबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस और एटीएस ने भी यहीं छापा मारा था। छापे के बाद से शाहीन के पिता ने खुद को घर में सीमित कर लिया था और परिवार पर तनाव गहरा गया था। सईद अंसारी का कहना है कि उन्हें अब भी विश्वास नहीं होता कि उनकी बेटी किसी ऐसी गतिविधि में शामिल हो सकती है।

20 दिन बाद एनआईए पूछताछ के लिए पहुंची जांच एजेंसियां शाहीन के नेटवर्क, संपर्कों और ब्लास्ट में उसकी भूमिका को स्पष्ट करने में जुटी हैं। 20 दिन बाद एनआईए की टीम शाहीन के लखनऊ वाले घर पहुंची। दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर माहौल तनावपूर्ण है। स्थानीय लोग किसी कुछ बोलने तैयार नहीं है। पुलिस ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है।

देश भर में इससे जुड़े सभी लोगों की पड़ताल दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच कर रही एनआईए की टीमें जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के जुड़े ठिकानों पर छापेमारी करने के साथ देश भर में इससे जुड़े सभी लोगों की पड़ताल कर रही हैं। जम्मू-कश्मीर में एनआईए की टीमें दक्षिण कश्मीर के शोपियां व पुलवामा में पहुंची हैं। पुलवामा और शोपियां में मौलवी इरफान, डॉ. मुजम्मिल, डॉ. उमर व डॉ. आदिल के घर पर यह तलाशी चल रही है।