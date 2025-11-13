लाल किला धमाका कनेक्शन: आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता पर आईएमए ने डॉक्टर शाहीन शाहिद की आजीवन सदस्यता रद की
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने लाल किला धमाका मामले में डॉक्टर शाहीन शाहिद की आजीवन सदस्यता रद्द कर दी है। यह फैसला डॉक्टर शाहिद पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के बाद लिया गया। आईएमए ने उनकी संलिप्तता को गंभीरता से लेते हुए यह कठोर कदम उठाया है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आईएमए उत्तर प्रदेश ने डॉक्टर शाहीन शाहिद की आजीवन सदस्यता रद कर दी है। आईएमए उत्तर प्रदेश का कार्यालय गाजियाबाद में है और संगठन के महासचिव डॉक्टर आशीष अग्रवाल ने देर शाम को इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है।
तत्काल प्रभाव से सदस्यता रद
डॉक्टर शाहीन शाहिद की सदस्यता रद को संज्ञान लेते हुए आईएमए कानपुर ब्रांच से आजीवन सदस्य डॉक्टर शाहीन शाहिद के एंटी नेशनल एक्टिविटीज आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर लोकल ब्रांच द्वारा यह संस्तुति प्राप्त हुई है कि तत्काल प्रभाव से उन्हें आईएमए की आजीवन सदस्यता से निष्कासित किया जाता है।
यह संस्तुति उत्तर प्रदेश की प्रांतीय शाखा को बृहस्पतिवार देर शाम को प्राप्त हुई, जिस पर उन्हें प्रांतीय सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया है तथा इसी संस्तुति को केंद्रीय आईएमए कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है।
आईएमए संविधान के अनुसार किसी भी सदस्य द्वारा राष्ट्र के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उस सदस्य की सदस्यता को निष्कासित करने का प्रावधान हैl इसी नियम के तहत डॉक्टर शाहीन शाहिद की सदस्यता निरस्त की जा रही है।
क्या है शाहीन का आतंकी कनेक्शन
बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम को हुए आई-20 कार से बम धमाके को केंद्र सरकार ने आतंकी हमला करार दिया है। यह धमाका एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। बम ब्लास्ट को आतंकी डॉक्टर उमर नबी बट ने अंजाम दिया था।
वही विस्फोटक से भरी आई-20 कार चला रहा था। इस हमले की साजिश में कई आरोपियों सहित डॉक्टर शाहीन सईद को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी।
पढ़ाई में अव्वल थी शाहीन
जांच में यह भी पता चला है कि शाहीन इस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। लखनऊ की रहने वाली शाहीन पढ़ाई में टॉपर रही है। शाहीन रसायन विज्ञान विषय में काफी तेज थी।
12वीं क्लास की परीक्षा में उसने केमिस्ट्री में 100 में से 75 नंबर हासिल किए थे। इसके अलावा 10वीं और 12वीं के साथ ही शाहीन ने एमबीबीएस की परीक्षा में 60 फीसदी से ज्यादा नंबरों से पास की थी।
