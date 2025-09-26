आठ लोगों के बैंक खातों से ठगों ने उड़ाए 7.29 लाख रुपये, पुलिस ने पकड़ने के लिए तैयार किया प्लान

Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:15 PM (IST)
लखनऊ में साइबर ठगों ने 8 लोगों को 7.29 लाख रुपये का चूना लगाया। ठगी के मामले गोमतीनगर बंथरा चौक जानकीपुरम और पीजीआई में हुए। जालसाजों ने क्रेडिट कार्ड नौकरी और भाई के एयरपोर्ट पर फंसे होने का झांसा देकर लोगों को ठगा। पुलिस साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। साइबर जालसाज ने सेवानिवृत्त आईटीआई कर्मी व महिला समेत आठ के खाते से 7.29 लाख रुपये पार कर दिए। साइबर ठगी के यह मामले गोमतीनगर, बंथरा, चौक, जानकीपुरम और पीजीआई के हैं। पुलिस सभी मामलों को दर्ज कर साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच कर रही है।
विपुल खंड-3 निवासी अब्दुल्ला जमीर ने बताया कि 23 सितंबर को एक कॉल आई। नए क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड का झांसा देकर एक लिंक भेजा। उसके बाद खाते से 40 हजार रुपये पार कर दिये। वहीं, बंथरा के गढ़ी चुनौती निवासी हेमेंद्र सिंह ने बताया कि साइबर जालसाज ने खाते से छह बार में 98,210 रुपये गायब कर दिये।
उधर, चौक के विक्टोरिया स्ट्रीट स्थित बाजारी टोला निवासी बुजुर्ग असर मिर्जा अब्बास ने बताया कि भाई के एयरपोर्ट पर फंसे होने का झांसा देकर जालसाज ने 60 हजार ठग लिये। इसके अलावा जानकीपुरम विस्तार सेक्टर-7 निवासी ओमप्रकाश सिंह के खाते से जालसाज ने दो बार में 99 हजार रुपये निकाल लिये।
इसी थाना क्षेत्र के सहारा स्टेट निवासी नम्रता शर्मा ने बताया कि टेलीग्राम पर लिंक भेजकर जालसाज ने पार्ट टाइम जाब का झांसा देकर 71,786 रुपये ऐंठ लिए। वहीं, मूल रूप से प्रयागराज निवासी सुशील कुमार पीजीआई के सेक्टर-11 स्थित एजिया वोटानिका अपार्टमेंट में रहते हैं।
साइबर जालसाज ने खाते से 2.09 लाख रुपये निकाल लिए। इसी थाना क्षेत्र के कल्ली पश्चिम स्थित एकतानगर विजयनगर निवासी शिवपाल ने बताया कि साइबर जालसाज ने खाते से पांच बार में 49,994 रुपये गायब कर दिए।
इसके साथ ही चरण भट्ठा स्थित यमुना नगर निवासी संजय कुमार सोनकर आइटीआइ लिमिटेड मनकापुर गोंडा से रिटायर्ड हैं। उन्होंने बताया कि जालसाज ने नेट बैंकिंग के माध्यम से खाते से 1,01,400 रुपये पार कर लिये।
