आठ लोगों के बैंक खातों से ठगों ने उड़ाए 7.29 लाख रुपये, पुलिस ने पकड़ने के लिए तैयार किया प्लान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। साइबर जालसाज ने सेवानिवृत्त आईटीआई कर्मी व महिला समेत आठ के खाते से 7.29 लाख रुपये पार कर दिए। साइबर ठगी के यह मामले गोमतीनगर, बंथरा, चौक, जानकीपुरम और पीजीआई के हैं। पुलिस सभी मामलों को दर्ज कर साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच कर रही है।

विपुल खंड-3 निवासी अब्दुल्ला जमीर ने बताया कि 23 सितंबर को एक कॉल आई। नए क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड का झांसा देकर एक लिंक भेजा। उसके बाद खाते से 40 हजार रुपये पार कर दिये। वहीं, बंथरा के गढ़ी चुनौती निवासी हेमेंद्र सिंह ने बताया कि साइबर जालसाज ने खाते से छह बार में 98,210 रुपये गायब कर दिये।

उधर, चौक के विक्टोरिया स्ट्रीट स्थित बाजारी टोला निवासी बुजुर्ग असर मिर्जा अब्बास ने बताया कि भाई के एयरपोर्ट पर फंसे होने का झांसा देकर जालसाज ने 60 हजार ठग लिये। इसके अलावा जानकीपुरम विस्तार सेक्टर-7 निवासी ओमप्रकाश सिंह के खाते से जालसाज ने दो बार में 99 हजार रुपये निकाल लिये।