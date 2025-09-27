साइबर जालसाजों ने डॉक्टर समेत चार को बनाया ठगी का शिकार, खातों से उड़ाए 3.56 लाख रुपये
लखनऊ में साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं। कस्टमर केयर और ट्रेडिंग के नाम पर जालसाजों ने इंदिरानगर मड़ियांव कृष्णा नगर और गाजीपुर के चार लोगों को 3.56 लाख रुपये का चूना लगाया। पीड़ितों में एक डॉक्टर भी शामिल हैं जिन्होंने कस्टमर केयर पर शिकायत की थी। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। कस्टमर केयर कर्मी व ट्रेडिंग के नाम पर साइबर जालसाजों ने बुजुर्ग डॉक्टर समेत चार के खातों से 3.56 लाख रुपये पार कर दिया। यह मामले इंदिरानगर, मड़ियांव, कृष्णानगर व गाजीपुर के हैं।
इंदिरानगर सेक्टर-9 स्थित दयाल एंक्लेव निवासी डॉ. राम शब्द जैसवारा का टीवी खराब हो गया था। उन्होंने गूगल से नंबर हासिल कर कस्टमर केयर पर ई-मेल के जरिए शिकायत की। उनके पास एक काल आई।
फोनकर्ता ने एक कंपनी का प्रतिनिधि बनकर खाते से 71 हजार रुपये गायब कर दिए। पीड़ित ने इंदिरानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं, मड़ियांव के भारतनगर निवासी अंबुज सिंह ने बताया कि 22 सितंबर को टेलीग्राम पर एक लिंक आया।
संपर्क करने पर ट्रेडिंग का झांसा देकर जालसाज ने जाल में फंसाया। मुनाफा दिलाने के नाम पर जालसाज ने क्यूआर कोड भेजकर जीएसटी चार्ज व यूएसडीटी समेत अन्य मदों के नाम पर 1,58,373 रुपये ट्रांसफर करा लिया।
कृष्णानगर के नारायणपुरी निवासी श्रीकांत वर्मा ने बताया कि साइबर जालसाज ने खाते से दो बार में 99,998 रुपये निकाल लिए। इसके अलावा गाजीपुर के पटेल नगर निवासी सावित्री मिश्रा ने मीशो से खरीदारी कर 1315 रुपये का भुगतान किया था।
पेमेंट फेल होने पर पीड़ित ने कस्टमर केयर पर काल की। जालसाज ने रिफंड का झांसा देकर खाते से 27 हजार रुपये गायब कर दिया।
