साइबर जालसाजों ने डॉक्टर समेत चार को बनाया ठगी का शिकार, खातों से उड़ाए 3.56 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कस्टमर केयर कर्मी व ट्रेडिंग के नाम पर साइबर जालसाजों ने बुजुर्ग डॉक्टर समेत चार के खातों से 3.56 लाख रुपये पार कर दिया। यह मामले इंदिरानगर, मड़ियांव, कृष्णानगर व गाजीपुर के हैं।

इंदिरानगर सेक्टर-9 स्थित दयाल एंक्लेव निवासी डॉ. राम शब्द जैसवारा का टीवी खराब हो गया था। उन्होंने गूगल से नंबर हासिल कर कस्टमर केयर पर ई-मेल के जरिए शिकायत की। उनके पास एक काल आई।

फोनकर्ता ने एक कंपनी का प्रतिनिधि बनकर खाते से 71 हजार रुपये गायब कर दिए। पीड़ित ने इंदिरानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं, मड़ियांव के भारतनगर निवासी अंबुज सिंह ने बताया कि 22 सितंबर को टेलीग्राम पर एक लिंक आया।