    Avadh University: इंजीनियरिंग कॉलेज में आपस में भिड़े दो शिक्षक, क्लास में घुसकर मारने का आरोप

    By Praveen Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 06:28 PM (IST)

    अयोध्या के डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज में दो शिक्षक आपस में भिड़ गए। इलेक्ट्रिकल विभाग के प्रवक्ता डॉ. समरेंद्र सिंह और प्रियेश पांडेय के बीच मारपीट हुई जिसमें प्रियेश पांडेय को चोटें आईं। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    अविवि के इंजीनियरिंग कालेज में दो शिक्षकों में मारपीट।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज में दो शिक्षक डॉ. समरेंद्र सिंह व प्रियेश पांडेय भिड़ गए। ये दोनों ही इलेक्ट्रिकल विभाग के प्रवक्ता है। मारपीट में प्रियेश पांडेय के चेहरे पर चोट आई है। प्रियेश का आरोप है कि डॉ. समरेंद्र सिंह ने उन्हें क्लास में घुसकर मारा।

    डॉ. समरेंद्र का कहना है कि पहले प्रियेश ने उन पर पीछे से हमला किया और और उन्होंने अपना बचाव किया। उन्होंने प्रियेश पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। उधर मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस बल पहुंची। दोनों ने ही एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है।

    दोनों का जिला चिकित्सालय में चिकित्सीय परीक्षण हुआ। घटना के समय निदेशक प्रो. एसएस मिश्र कॉलेज में नहीं थे। बाद में वह पहुंचे और चोटिल शिक्षक प्रियेश को विवि के हेल्थ सेंटर ले कर आये। जहां उनका मेडिकल हुआ।

    कुलसचिव विनय कुमार सिंह हेल्थ सेंटर पहुंचे और उन्होंने निदेशक से घटना पर रिपोर्ट देने को कहा। दोषी शिक्षक पर कार्रवाई का भरोसा दिया। कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने तत्काल निदेशक से प्रकरण की जानकारी मांगी तो शाम निदेशक कुलपति से मिले थी।

    उधर कोतवाल अश्वनी पांडेय ने बताया कि प्रियेश पांडेय की तहरीर पर डॉ. समरेंद्र सिंह पर केस दर्ज किया गया है। समरेंद्र की तहरीर की जांच चल रही है। विवि के शिक्षकों का कहना है कि दोनों में किसी बात को लेकर शु्क्रवार शाम से ही झिकझिक चल रही थी।

    इन दोनों ही शिक्षकों को लेकर कालेज के शिक्षक दो धड़ें में बंट गये हैं। एक हिंदूवादी संगठन के कार्यक्रम को लेकर इन दोनों में टकराव की बात कही जा रही है।

