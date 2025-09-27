Language
    मनचलों पर पुलिस कस रही शिकंजा, महिलाओं से छेड़खानी करने वाले नौ लोगों को दबोचा

    By omkar verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 06:18 PM (IST)

    अंबेडकरनगर पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत शोहदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए नौ मनचलों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां अकबरपुर हंसवर मालीपुर समेत कई थाना क्षेत्रों से हुई हैं। मनचले स्कूल और कॉलेजों के आसपास महिलाओं और छात्राओं से छेड़छाड़ कर रहे थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

    मनचलों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करके नौ को किया गिरफ्तार। जागरण फोटो

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। मिशन शक्ति अभियान के पांचवें चरण में पुलिस शोहदों से सख्ती से निपट रही है। स्कूल के आसपास छात्राओं, महिलाओं से छेड़छाड़, छीटाकशी करने वालों की अब खैर नहीं हैं। अकबरपुर, हंसवर, मालीपुर, जहांगीरगंज, अलीगंज व कटका पुलिस ने महिलाओं व युवतियों से छेड़छाड़ करते हुए नौ मनचलों को गिरफ्तार किया।

    अकबरपुर की महिला उपनिरीक्षक मीनू ने पब्लिक स्कूल के पास से एक मनचले को गिरफ्तार किया। पूछताछ में मनचले की पहचान लाेरपुर ताजन के मो. जीशान के रूप में पुलिस ने मनचले के खिलाफ केस दर्ज किया है। उपनिरीक्षक संदीप यादव ने श्रवण धाम मंदिर परिसर से मनचले को पकड़ा। वह महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी कर रहा था।

    पकड़े गए मनचले की पहचान बहोरिकपुर के रंजीत के रूप में हुई। उपनिरीक्षक प्रियांशु भट्ट ने भानुमती स्मारक पीजी कालेज के मोड़ के निकट छात्राओं पर अश्लील कमेंट करने वाले आलापुर के नीबा हुसैनपुर गांव के मो. शफीक के खिलाफ कार्रवाई की।

    जहांगीरगंज थाने के उपनिरीक्षक दयाशंकर मिश्र को रामबाग घाट के मार्ग पर महिलाओं एवं युवतियों को अश्लील करते हुए युवक देखा गया। पुलिस ने बड़ागांव के अफसर नाम के युवक को पकड़ा। इब्राहिमपुर पुलिस ने जयराम वर्मा बापू स्मारक इंटर कॉलेज नाऊसांडा के पास से आने-जाने वाली छात्राओं व महिलाओं पर छीटाकशी कर रहे दो युवकों को गिरफ्तार किया।

    मनचलों की पहचान बलरामपुर गांव के दिनेश व अमन के रूप में हुई। अलीगंज के उपनिरीक्षक राहुल कुमार पांडेय ने जयसिंह मोड़ के पास से चिंतौरा के सुखराम को पकड़ा। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    जलालपुर: कटका के उपनिरीक्षक विवेक कुमार सिंह हाईवे ओवरब्रिज के पास युवक महिलाओं और लड़कियों के साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग कर उन्हें परेशान कर रहा है।

    पुलिस कुछ देर निगरानी करने के बाद युवक को पकड़ लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान आजमगढ़ जिले के अतरौलिया के अनंतपुर के सूरज यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

    हंसवर: दारोगा श्रवण कुमार व महिला कांस्टेबल शीतल गुप्त एंटी रोमियो टीम के साथ रांग्घेय राघव इंटर कालेज के पास पहुंची। छात्राओं पर अश्लील टिप्पणी करने वाले हंसवर के युवक सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। निरीक्षक वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुचलके पर छोड़ा गया है।

    स्कूल-कालेजों और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं, छात्राओं व युवतियों को जागरूक किया जा रहा है। छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणी करने वाले शोहदों को चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। -श्यामदेव, एएसपी।