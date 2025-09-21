UP News: शेयर में मुनाफे के नाम पर ठगी, व्यवसायी समेत तीन लोगों से ठगे 2.90 करोड़ रुपये

लखनऊ में साइबर अपराधियों ने शेयर बाजार क्रिप्टो करेंसी और आकर्षक मुनाफे का वादा करके तीन लोगों से लगभग 2.90 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। पीड़ितों ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धोखेबाजों ने अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल कर पीड़ितों को अपने जाल में फंसाया और उनसे पैसे ऐंठ लिए।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। साइबर जालसाजों ने शेयर, क्रिप्टो करेंसी और मोटे मुनाफे का झांसा देकर व्यवसायी समेत तीन लोगों से लगभग 2.90 करोड़ रुपये ठग लिए। पीड़ितों ने कार्रवाई की मांग करते हुए साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। गोमती नगर के विश्वास खंड निवासी व्यवसायी संगम प्रसाद ने बताया कि 24 मार्च 2025 उनके पास व्हाटसएप पर बेंगलुरु स्थित फायर सिक्योरिटी कंपनी के असिस्टेंट शरण त्रिवेदी ने मैसेज किया।

उसने शेयर में मुनाफा कमाने की बात कही और कुछ लोगों के बारे में भी बताया जो कंपनी में निवेश कर लाभ कमा चुके थे। ठग की बातों में आए संग्राम ने जालसाज के बताए खाते में कई किस्तों पर 2.12 करोड़ रुपये भेज दिए। इसके बाद आरोपित ने एक लिंक भेजा।

लिंक से एप इंस्टाल करने पर उसमे मुनाफे की रकम 13 करोड़ रुपये दिखने लगी। उन्होंने रकम निकालनी चाही तो रकम नहीं निकली और कमीशन मांगा गया। पीड़ित ने फिर 56 लाख रुपये कमीशन भेज दिए। इसके बावजूद उन्हें रकम नहीं मिली।

ठगी का एहसास होने पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। अलीगंज के चांद गंज निवासी व्यापारी सीमा आईल दासानी ने बताया कि जालसाजों ने टेलीग्राम एप से उनसे संपर्क किया। इसके बाद क्रिप्टो करंसी में निवेश और मुनाफे का झांसा देकर बातों में फंसाकर कई बार में 11 लाख रुपये जमा करा लिये। मुनाफे की रकम मांगने पर उन्हें ग्रुप से हटा दिया गया।