इंडिगो उड़ानों में देरी से CCS एयरपोर्ट Lucknow पर हंगामा, यात्रियों का फूटा आक्रोश, बोले—इंडिगो प्रशासन ने मुसीबत में डाला
Flight Crisis Created By IndiGo: यात्रियों ने बताया कि कई फ्लाइट्स अनिश्चित समय तक लेट हैं, बोर्डिंग टाइम बार-बार बदल रहा है और सहायता डेस्क पर भी कोई ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ : इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में लगातार हो रही देरी और फ्लाइट्स के कैंसिल होने के कारण शनिवार सुबह से लेकर शाम तक चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर परेशान यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया। इंडिगो के प्रबंधन से कोई सहयोग नहीं मिलने के बाद यात्रियों ने एयरपोर्ट के अंदर घुसने का प्रयास किया तो सुरक्षा कर्मियों से उनकी झड़प भी हो गई।
चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुबह से ही कई यात्री अपनी-अपनी उड़ानों की सही स्थिति जानने के लिए एयरपोर्ट परिसर में भटकते रहे, लेकिन एयरलाइन की ओर से उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। यात्रियों ने बताया कि कई फ्लाइट्स अनिश्चित समय तक लेट हैं, बोर्डिंग टाइम बार-बार बदल रहा है और सहायता डेस्क पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। डिस्प्ले बोर्ड और ऐप पर भी उड़ान का वास्तविक समय अपडेट नहीं हो रहा, जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं।
स्थिति बिगड़ने पर यात्रियों में आक्रोश दिखा और कई ने तो खुले शब्दों में कहा कि इंडिगो प्रशासन ने हमें मुसीबत में डाल दिया। घंटों इंतजार कर रहे हैं, पर कोई बताने वाला नहीं कि उड़ान कब चलेगी।
यह भी पढ़ें- IndiGo उड़ान पर संकट बरकरार, लखनऊ में चार दिन से भटक रहे नेपाल के चार नागरिक, इंडिगो से बड़ी शिकायत
कई यात्रियों ने महत्वपूर्ण मीटिंग्स, कनेक्टिंग फ्लाइट्स और आवश्यक यात्राएं छूटने की शिकायत की। उनका कहना है कि एयरलाइन की लापरवाही के कारण वे आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से परेशान हुए हैं। यात्रियों ने एयरपोर्ट और एयरलाइन प्रबंधन से तत्काल स्थिति सुधारने, समय पर अपडेट देने और अव्यवस्था दूर करने की मांग की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।