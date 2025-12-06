इंडिगो उड़ानों में देरी से CCS एयरपोर्ट Lucknow पर हंगामा, यात्रियों का फूटा आक्रोश, बोले—इंडिगो प्रशासन ने मुसीबत में डाला

जागरण संवाददाता, लखनऊ : इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में लगातार हो रही देरी और फ्लाइट्स के कैंसिल होने के कारण शनिवार सुबह से लेकर शाम तक चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर परेशान यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया। इंडिगो के प्रबंधन से कोई सहयोग नहीं मिलने के बाद यात्रियों ने एयरपोर्ट के अंदर घुसने का प्रयास किया तो सुरक्षा कर्मियों से उनकी झड़प भी हो गई।

