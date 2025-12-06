IndiGO उड़ान पर संकट बरकरार, लखनऊ में चार दिन से भटक रहे नेपाल के चार नागरिक, इंडिगो से बड़ी शिकायत

जागरण संवाददाता, लखनऊ: देश भर में चार दिन से इंडिगो की फ्लाइट्स के निरस्त होने का प्रभाव अन्य कंपनियों पर भी पड़ा है। उड़ान पर संकट बरकरार रहने के बीच इंडिगो प्रबंधन की संवेदनहीनता की पीड़ा को नेपाल के काठमांडू से लखनऊ पहुंचे चार युवकों ने बयां किया है। इनको तो भोजन के लाले पड़ गए हैं, लेकिन खाना-पानी और रहने की व्यवस्था के बारे में पड़ताल तो दूर इंडिगो प्रबंधन इनको तीन दिसंबर से लगातार स्थगित हो रही कोलकाता की उड़ान की सही जानकारी भी नहीं दे रहा है।

नेपाल के काठमांडू से लखनऊ पहुंचे राम बहादुर सोनार, प्रदीप सोनार, विराज सोनार व विकास शाह को तीन दिसंबर को लखनऊ से दोपहर में कोलकाता की इंडियो की फ्लाइट पकड़नी थी। चारों लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे तो विमान के प्रस्थान के समय के तीन घंटा बाद फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी दी गई।

इंडिगो प्रबंधन की तरफ से रुकने का कोई इंतजाम न करने पर चारों युवक चारबाग पहुंचे और वहां पर एक होटल में रुके। चारों इसके बाद चार दिसंबर का इंतजार करने लगे। चार सौ रुपये खर्च कर आटो से एयरपोर्ट पहुंचे तो एक घंटा बाद फ्लाइट कैंसिल होने का जानकारी दी गई। इसके बाद पांच और छह दिसंबर को भी इनको फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना दी गई। इनको तो रविवार को भी फ्लाइट मिलने की उम्मीद कम ही है और पास में रखा धन भी खत्म होने वाला है। इंडिगो प्रबंधन के इस अमानवीय व्यवहार के कारण भारत की विदेश में भी छवि काफी खराब हो रही है।

पांचवें दिन शनिवार को भी खत्म होता नहीं दिखा संकट पायलट और क्रू मेंबर के साप्ताहिक आराम नियमों में डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) के ढील देने के बाद भी इंडिगो एयरलाइंस का संकट लगातार पांचवें दिन शनिवार को भी जारी रहा। वाराणसी से इंडिगो की 20 से अधिक उड़ानें हैं। शनिवार को सिर्फ पांच उड़ानें ही यहां आ रही हैं और इतनी ही वापस जाएंगी। शेष उड़ानें निरस्त हैं। देर रात पुणे और सुबह मुंबई की उड़ान रद कर दी गई। इंडिगो के ज्यादातर यात्रियों ने आनलाइन टिकट कैंसिल करा लिए। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लखनऊ पर भी कोलकाता, पुणे, गुवाहाटी, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई सहित कई शहरों की 25 उड़ानें निरस्त की गईं हैं। यहां एअर इंडिया की भी दो उड़ानें निरस्त हो गई हैं।