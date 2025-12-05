Ayodhya Security: छह दिसंबर को लेकर कड़े पहरे में रामनगरी, सीसीटीवी से भी हो रही निगरानी

संवाद सूत्र, जागरण अयोध्या : राम नगरी में 32 वर्ष पहले विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी छह दिसंबर को लेकर सुरक्षा घेरा सघन हो गया है। विवादित ढांचा ध्वंस की तिथि से एक दिन पहले ही रामनगरी में निगरानी को बढ़ा दिया गया है। किसी भी तरह की घटना को लेकर पहले से ही सुरक्षा एजेंसियां हाई एलर्ट पर हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रामनगरी में सभी प्रमुख क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध छह दिसंबर से एक दिन पहले ही अयोध्याधाम में आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। छह दिसंबर 1992 को ही रामजन्मभूमि परिसर पर स्थित विवादित ढांचा ढहा दिया गया था। रामजन्मभूमि परिसर सहित रामनगरी में सभी प्रमुख क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे से पूरे रामनगरी की निगरानी की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है।