    By Alok Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:31 PM (IST)

    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा प्रवक्ता प्रिंटू महादेव द्वारा राहुल गांधी को गोली मारने के बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने भाजपा से महादेव को निष्कासित करने और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। राय ने भाजपा पर संविधान में अविश्वास का आरोप लगाया और राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही पर चिंता जताते हुए एसपीजी सुरक्षा बहाल करने की मांग की है।

    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। केरल भाजपा प्रवक्ता प्रिंटू महादेव द्वारा टीवी डिबेट के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गोली मार देने के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कड़ी आपत्ति जताई है। राय ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता का बयान घटिया, शर्मनाक व दुर्भाग्यपूर्ण है।

    उन्‍होंने कहा क‍ि भाजपा को तत्काल प्रिंटू महादेव को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। केरल पुलिस अविलंब उसके विरुद्ध कार्रवाई करे।

    आरोप लगाया कि भाजपा की संविधान व कानून में न कभी आस्था थी और न ही कभी होगी। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक की घटनाएं सामने आ रही हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर जिस तरह शासन लापरवाही बरत रहा है। उनके विरुद्ध हिंसक बयान सामने आ रहे हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राय ने राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा बहाल कराए जाने की मांग भी की।

