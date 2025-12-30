Language
    कांग्रेस ने स्नातक व शिक्षक एमएलसी की सीटों पर नियुक्त किए पर्यवेक्षक, 11 सीटों पर तय करेंगे चुनावी रणनीति

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:23 AM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस ने स्नातक व शिक्षक विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि पर्यवेक्षक पहली जनवरी से पार्टी की नीतियों के अनुसार कांग्रेस के उम्मीदवारों के चुनाव की रणनीति तय करेंगे।

    प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सोमवार को उन्होंने पत्रकारों को बताया कि लखनऊ में स्नातक व शिक्षक एमएलसी की दो सीटों पर कांग्रेस के सांसद किशोरी लाल शर्मा व आराधना मिश्रा मोना, वाराणसी में स्नातक व शिक्षक एमएलसी की दो सीटों पर पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी व पशुपति नाथ राय, आगरा की स्नातक व शिक्षक एमएलसी की दो सीटों पर सांसद राकेश राठौर व पूर्व एमएलसी विवेक बंसल, मेरठ की दो सीटों पर सांसद इमरान मसूद व पूर्व एमएलसी हरेन्द्र अग्रवाल, इलाहाबाद में स्नातक एमएलसी की एक सीट के लिए सांसद उज्ज्वल रमण सिंह व पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक एमएलसी की एक सीट पर पूर्व सांसद दानिश अली व पूर्व विधायक फूल कंवर तथा गोरखपुर-फैजाबाद में शिक्षक एमएलसी की एक सीट के लिए सांसद तनुज पुनिया व पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्ति किया गया है।

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कफ सीरप मामले के आरोपितों के घरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नहीं चल रहा है, क्योंकि ज्यादातर आरोपित विशेष एक ही जाति वर्ग से संबंधित हैं।

    उन्होंने ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर कहा कि भाजपा सरकार में हमेशा से ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई है। कांग्रेस ब्राह्मणों के साथ है। उन्नाव दुष्कर्म मामले में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है।