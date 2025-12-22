Language
    '...एक्शन होगा तो चिल्लाइयेगा मत', अखिलेश की 'बुलडोजर' मांग पर CM योगी ने कुछ यूं दिया जवाब

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:06 PM (IST)

    विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में सीएम योगी ने बुलडोजर एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि समय आने पर बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। UP Vidhansabha Winter Session |विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में सोमवार को सीएम योगी ने बुलडोजर एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। सीएम ने कहा, 'चिंता मत कीजिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी रहेगी, उस समय चिल्लाइएगा नहीं।'

    बता दें कुछ दिनों पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी से सवाल पूछते हुए कहा था कि कफ सीरप मामले के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कब होगा?

    सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि इस कांड में शामिल सभी माफियाओं, कंपनियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

    सीएम योगी ने सदन में साफ किया कि कोडीन कफ सीरप से यूपी में एक भी मौत नहीं हुई है। मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को कोर्ट में लड़ा और जीता है।

    सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय की की चुटकी ली। बोले कि इस उम्र में व्यक्ति सच बोलने का आदी होता है, लेकिन समाजवादी इस उम्र में भी उनसे झूठ बोलवा देते हैं।

    समाजवादियों को ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्हें भी सच बोलने का आदी होना चाहिए। उन्होंने लंबे समय तक स्पीकर के रूप में सदन को आगे बढ़ाया है।

    सीएम योगी ने सदन में कहा कि उत्तर प्रदेश में यूपी के सबसे बड़े होलसेलर को एसटीएफ ने पकड़ा था। 2016 में समाजवादी पार्टी ने उसे लाइसेंस जारी किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले में कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा।