'...एक्शन होगा तो चिल्लाइयेगा मत', अखिलेश की 'बुलडोजर' मांग पर CM योगी ने कुछ यूं दिया जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। UP Vidhansabha Winter Session |विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में सोमवार को सीएम योगी ने बुलडोजर एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। सीएम ने कहा, 'चिंता मत कीजिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी रहेगी, उस समय चिल्लाइएगा नहीं।'

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें