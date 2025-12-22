Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'चौराहे पर न लाएं खींचतान, कोई बुरा मान गया तो...,' CM योगी के 'दो नमूने' तंज पर अखि‍लेश का पलटवार

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:41 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश मे दो नमूने हैं। एक दिल्ली में दूसरे लखनऊ में बैठते हैं। देश मे जब कोई चर्चा होती है तो वह देश छोड़कर भाग जाते हैं। मुझे ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे द‍िन कोडिनयुक्त कफ सिरफ को लेकर विपक्ष ने जहां सरकार की लामबंदी की तो जवाब देने के लिए सीएम योगी ने मोर्चा खुद संभाला और बताया कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बिना नाम लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। तो सपा प्रमुख ने भी पलटवार क‍िया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री ने कहा कि देश मे दो नमूने हैं। एक दिल्ली में दूसरे लखनऊ में बैठते हैं। देश मे जब कोई चर्चा होती है तो वह देश छोड़कर भाग जाते हैं। मुझे लगता है, यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से इंग्लैंड के सैर सपाटे पर चले जाएंगे, आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश में जब कठिन समय आता है तो दिल्ली और पटना वाले विदेश चले जाते हैं। आपके बबुआ के साथ भी यही होगा।

    अखि‍लेश ने क‍िया पलटवार

    मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ के इस बयान को लेकर सपा प्रमुख अखि‍लेश यादव ने सोशल मीड‍िया एक्‍स पर एक पोस्‍ट में पलटवार क‍िया है। अखि‍लेश ने ल‍िखा, '' आत्म-स्वीकृति! किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक-लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लाँघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर न लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा।''

     

    यह भी पढ़ें- 'कोडीनयुक्त कफ सीरप से यूपी में कोई मौत नहीं', विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष को जवाब

     