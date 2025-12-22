Language
    'कोडीनयुक्त कफ सीरप से यूपी में कोई मौत नहीं', विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष को जवाब

    By Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:44 PM (IST)

    UP Vidhanmandal Winter Session: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को ही घेरा और माकूल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में कोडीन सिरप से कोई मौत नही ...और पढ़ें

    उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में सोमवार को दोनों सदनों में अनुपूरक बजट पेश होगा। प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसी दौरान सदन में कोडीनयुक्त कफ सीरप को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि कोडीनयुक्त कफ सीरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुई है।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को ही घेरा और माकूल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में कोडीन सिरप से कोई मौत नहीं, होलसेलर को समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही लाइसेंस जारी किया था।इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों के हंगामा करने पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उनको नसीहत दी।

     

    सरकार कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट पास कराने के बाद दोपहर में सदन में पेश करेगी। अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर अनुपूरक बजट में सरकार ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के लिए धनराशि दे सकती है। एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के कार्यों के लिए भी धनराशि मिलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग को भी सड़क परियोजनाओं के लिए राशि मिल सकती है। ग्राम्य विकास, धर्मार्थ कार्य व पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी सरकार अनुपूरक बजट में धनराशि दे सकती है।

