राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नए वर्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा महज शिष्टाचार मुलाकातों तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से करीब एक घंटे की उनकी मुलाकात, शीर्ष भाजपा नेताओं से संवाद और दिल्ली में ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी, ये सब संकेत दे रहे हैं कि ब ये मुलाकात इशारा कर रही है कि अब फोकस पूरी तरह वर्ष 2027 का विधान सभा चुनाव ही है। सरकार, संगठन और चुनाव तीनों मोर्चों पर एक साथ तैयारी शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री का यह दौरा उसी बड़े राजनीतिक ब्लूप्रिंट का हिस्सा माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृति भेंट की, जिसमें गुलाबी मीनाकारी का इस्तेमाल किया गया है। मुलाकात की तस्वीरें प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इंटरनेट मीडिया एक्स पर साझा की गईं हैं। योगी-मोदी की मुलाकात को प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है। वर्ष 2022 के विधान सभा चुनाव से पहले सितंबर 2021 में भी इसी तरह का विस्तार हुआ था। फिलहाल चर्चा है कि खरमास समाप्त होते ही मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी केंद्रीय राज्यमंत्री पंकज चौधरी को मिलने के बाद संगठन में संतुलन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही पूर्वी उत्तर प्रदेश से होने के कारण अब क्षेत्रीय संतुलन पर भी नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री लगातार युवाओं को राजनीति से जोड़ने पर जोर देते रहे हैं, खासकर ऐसे युवाओं को जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो।