बिना मानक के बन रही कॉलोनियों पर निर्माण से पहले लगाएं रोक, CM योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अधिकारियों को अनियोजित कॉलोनियों को रोकने और शहरों में विकास योजनाबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए। उन्होंने मलिन बस्तियों में सफाई पानी और शौचालयों जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की बात कही गई। लापरवाही पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात भी कही।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगर निकायों की अनुमति के बिना मानकों का उल्लंघन कर विकसित की जाने वाली कॉलोनियों और बस्तियों पर शुरू में ही रोक लगाएं। शहरों में विकास कार्य नियोजित ढंग से होने चाहिए। शहरों में शापिंंग काम्प्लेक्स, पार्किंग, रेस्टोरेंट और ऑडिटोरियम परियोजनाओं को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाए।

शनिवार को आयोजित नगर विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कालोनियां विकसित करने की अनधिकृत गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि शहरों की नियोजित संरचना बनी रहे। विकास कार्य नियोजित ढंग से और समन्वित रूप में किए जाएं। विभागों द्वारा अलग-अलग कार्य करने से योजनाएं विलंबित होती हैं इसलिए सभी विभाग मिलकर साझा कार्ययोजना बनाएं और उसे क्रियान्वित करें। उन्होंने मलिन बस्तियों के विकास पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इन बस्तियों साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी, सड़क कनेक्टिविटी और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन बस्तियों के विकास की जिम्मेदारी ठेकेदारों को न दी जाए बल्कि नगर निकाय स्वयं इसकी जिम्मेदारी उठाएं।