यूपी में इस हाईवे पर करोड़ों खर्च के बाद भी नहीं हुआ ओवरब्रिज का निर्माण, रेलवे क्रॉसिंग से लगता है भीषण जाम

बहराइच-गोंडा हाईवे पर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अधूरा होने से लाखों लोग परेशान हैं। 26 करोड़ 72 लाख रुपये की लागत से बन रहे इस ओवरब्रिज का निर्माण 2022 में शुरू हुआ था लेकिन तीन साल बाद भी यह पूरा नहीं हो सका है। इससे प्रतिदिन 20 हजार से अधिक वाहनों को जाम का सामना करना पड़ रहा है।

संतोष श्रीवास्तव, बहराइच। बहराइच-गोंडा हाईवे स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर 2022 में ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी मिली थी। करोड़ों खर्च होने के बाद भी निर्धारित समय में ओवरब्रिज निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो सका है। इससे लाखों की आबादी प्रभावित हो रही है। प्रतिनिधि 20 हजार से अधिक वाहनों का इधर से आवागमन होता था, लेकिन अधूरे ओवरब्रिज के चलते बहराइच से गोंडा व बलरामपुर की राह सुगम नहीं हो पा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बहराइच-गोंडा हाईवे स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर 2022 में ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी सरकार से मिली थी। इसके निर्माण कार्य के लिए 26 करोड़ 72 लाख रुपये शासन से मंजूर किए गए थे, जिसमें चार करोड़ 56 लाख रुपये रेलवे को वहन करना था। ब्रिज की ऊंचाई 10 मीटर व चौड़ाई आठ मीटर निर्धारित है।

ओवरब्रिज निर्माण का कार्य राज्य सेतु निगम को सौंपा गया था। तीन वर्ष बीतने को है, लेकिन अभी तक ओवरब्रिज निर्माण कार्य अधूरा है। प्रतिदिन 20 हजार से अधिक वाहनों का आवागमन इस मार्ग से होता था। निर्माण के चलते सभी वाहन देहात कोतवाली स्थित पुलिस लाइन के रास्ते गोंडा की ओर जाने को विवश हैं। इस मार्ग पर स्थित रेलवे क्रासिंग बंद होने के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। इस जाम में कई बार मरीजों को जीवनदान देने के लिए जा रही एंबुलेंस भी फंसी रहती है।