सीएम योगी ने की पूर्व पीएम अटल जी की तारीफ, कहा- पूरे देश ने अभिभावक के रूप में लिया मार्गदर्शन

डिजिटल टीम, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल जी ने छह दशक तक भारतीय राजनीति को नई ऊंचाई दी, उसे मूल्यों व आदर्शों के साथ जोड़ा। राजनीति में हम किसी भी ओर रहें, लेकिन अपनी धमक व पहचान को लेकर उसे आगे बढ़ा सकते हैं। अटल जी की प्रेरणा, संघर्ष व संकल्प उनकी कविताओं में भी दिखता है। वे कवि, लेखक, पत्रकार, दूरदृष्टा राजनेता भी थे। पूरे देश ने अभिभावक के रूप में उनका मार्गदर्शन लिया है। दुनिया भी उनका सम्मान करती थी। अटल जी भारतीय राजनीति के अजातशत्रु थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह की उपस्थिति में बुधवार को ‘अटल गंगा कार्यक्रम’ को संबोधित किया। अतिथियों ने ‘अटल महानायक’ पुस्तिका का विमोचन व प्रथम ई-बुक का भी लोकार्पण किया। यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री ‘भारत रत्न’ अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया।

अटल जी जैसा दूरदर्शनी नेता कोई नहीं हुआ सीएम योगी ने अटल जी की कविता ‘हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा’ का जिक्र किया और कहा कि जिस भी नागरिक के सामने संकट होता है, उनकी कविताएं उसके लिए प्रेरणा होती हैं। अटल जी कवि हृदय थे, लेकिन देश के लिए उन्होंने उतनी ही दृढ़ इच्छाशक्ति से कार्य किया। उनके जैसा दूरदर्शी नेता कोई नहीं हुआ। ग्राम्य विकास हो, नगरीय कनेक्टिविटी, देश के अंदर पब्लिक सपोर्टसिस्टम को नए आयाम के साथ बढ़ाने का कार्य हो या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पं. दीनदयाल उपाध्याय के सपने ‘अंत्योदय’ के लक्ष्य को प्राप्त करने का उनका संकल्प, पूरी व्यवस्था को नई पहचान देता है।

अटल जी ने विपक्षी दलों से कहा- भाजपा से लड़ो, भारत से नहीं सीएम योगी ने कहा कि अटल जी ने जब भाजपा की कमान संभाली, तब स्थिति विपरीत थी। फिर भी उन्होंने दृढ़ता से कार्य किया और कहा कि ‘अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा’। उन्होंने विपक्षी दलों से कहा कि तुम भाजपा से लड़ो, भारत से नहीं। यह केवल कोई दूरदर्शी राजनेता ही बोल सकता है। अटल जी की कविता ‘मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी न देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी न देना’ हर कार्यकर्ता, विचार परिवार, हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। सीएम ने कहा कि अटल जी के शताब्दी महोत्सव पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्कूल, कॉलेज में प्रतियोगिता भी कराई।

गुरुवार को प्रधानमंत्री करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने गुरुवार को लखनऊ पधार रहे हैं। प्रेरणा स्थल में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की 65-65 फुट ऊंची की कांस्य प्रतिमा लगी है। डिजिटल म्यूजियम के माध्यम से विचार दर्शन देखने को मिलेगा। जो भी वहां जाएगा, अभिभूत होकर आएगा। सीएम ने राष्ट्रीय विचारधारा का जिक्र किया और कहा कि यह विचारधारा देश को नेतृत्व देते हुए नए भारत के रूप में हम सभी को आगे बढ़ा रही है।

सीएम योगी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल की विशेषता का भी किया जिक्र सीएम योगी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल की विशेषता का भी जिक्र किया। बताया कि वहां ओपन थियेटर में तीन हजार लोग बैठ सकते हैं। वहां का मंच भी काफी बड़ा है। उस मैदान में एक साथ दो लाख लोग एकत्र हो सकते हैं। लखनऊ में सार्वजनिक कार्यक्रमों का सबसे बड़ा स्थल है। चार हजार बस व चार पहिया वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था भी दी गई है। कार्यक्रम के लिए वहां स्थान की कमी नहीं होगी।