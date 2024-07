एएनआई, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा क‍ि बैठक में विकास परियोजनाओं, बाढ़ की स्थिति आदि पर चर्चा की गई। उन्‍होंने कहा क‍ि सभी 10 सीटें जीतनी हैं, इसलिए (विधानसभा उपचुनाव) पर भी चर्चा की गई। बता दें, विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बैठक बुलाई थी, ज‍िसमें सभी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रभारी बनाए गए मंत्री शामिल हुए। हर सीट पर तीन-तीन मंत्रियों के अलावा संगठन से एक-एक पदाधिकारी की तैनाती की गई है।

लोकसभा चुनाव में नौ विधायकों के सांसद बनने के बाद रिक्त हुई कटेहरी, मिल्कीपुर, करहल, फूलपुर, मझवां, गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी व खैर विधानसभा सीटों के अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होना है।

#WATCH | After the UP cabinet meeting, state's minister Swatantra Dev Singh says, "Development projects, flood situation and so on were discussed in the meeting...All 10 seats have to be won, so that (assembly by-elections) was discussed too..." pic.twitter.com/99JCgtFVe9