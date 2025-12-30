'युवा खेलेगा तो देश खिलेगा', CM योगी ने गोरखपुर में विधायक खेल स्पर्धा के विजेताओं को किया पुस्कृत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीवन में खेलों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि युवा खेलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। विधायक खेल स्पर्धा-2025 के पुरस्का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जीवन में खेल के महत्व को विस्तार से समझाया। इसे विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का रास्ता बताते हुए कहा कि युवा खेलेगा तो देश खिलेगा। विधायक खेल स्पर्धा-2025 के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे योगी ने कहा कि जीवन में सफलताओं का मार्ग स्वस्थ शरीर से ही संभव है और स्वस्थ शरीर खेलकूद और यौगिक क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होगा।
उन्होंने अगली बार वार्ड स्तर पर कामकाजी और रिटायर्ड लोगों के लिए भी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने की बात कही। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को लेकर प्रतिबद्धता दोहराते हुए बताया कि सरकार स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को लगातार सुदृढ़ कर रही है।
खेलकूद की गतिविधियों को लेकर हुआ भारी परिवर्तन
पिछले 11 वर्ष के अंदर देश में खेल और खेलकूद की गतिविधियों को लेकर भारी परिवर्तन हुआ है। कबड्डी, हाकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स के लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। ओलिंपिक, एशियाड, कामनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा की एक नई मांग खड़ी हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक खेल स्पर्धा में प्रत्यक्ष रूप से 1,000 व अप्रत्यक्ष रूप से 10 हजार खिलाड़ियों ने सहभागिता की है। यह खेलकूद ही है जो सम और विषम परिस्थितियों में मनोरंजन भी करता है और हमें शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक रूप से चुस्त-दुरुस्त बनाने में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है।
सीएम योगी ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह
समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने कुश्ती (74 किग्रा भार वर्ग) और कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला देखकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पुरस्कार वितरण के दौरान मुख्यमंत्री ने सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता शुभम यादव, उप विजेता अनुराग यादव तथा सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता की विजेता टीम रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम व उप विजेता टीम नीना थापा के खिलाड़ियों को पदक, ट्राफी और उपहार देकर पुरस्कृत किया।
