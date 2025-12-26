सीएम योगी ने गुरु ग्रंथ साहिब को माथे लगाकर किया प्रणाम, कहा- त्याग और बलिदान का भाव रखने वालों ने ही बनाया इतिहास

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। धर्म रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु गोबिंद सिंह के सुपुत्रों की स्मृति में वीर बाल दिवस के अवसर पर अयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि त्याग और बलिदान का भाव रखने वालों ने ही इतिहास बनाया है। सिख गुरुओं ने स्वदेश और स्वधर्म के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की जो परंपरा स्थापित की, वही हमारी प्रगति का मार्ग है।

वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित शबद पाठ और कीर्तन समागम में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने गुरु ग्रंथ साहिब को माथे लगाकर प्रणाम किया। कीर्तन पाठ करने वाले बच्चों को पटका पहनाकर सम्मानित किया। ‘छोटे साहिबज़ादे’ नाम की पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबज़ादों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के शहीदी दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसके आगे सब नमन करते हैं।

सीएम योगी ने कहा कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म की जो अलख जगाई, उसके प्रचार-प्रसार के लिए देश के कोने-कोने में गए। गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह ने अपने त्याग और बलिदान से इसे अनुकरणीय बनाया। सीएम ने कहा कि इस वर्ष सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस का 350वां वर्ष मनाया जा रहा है। आगे कहा कि आज साहिबज़ादों की गाथाएं पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं, ताकि नई पीढ़ी को बलिदान की प्रेरणा मिल सके।