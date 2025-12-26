Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चिकित्सा अधीक्षक रात में महिला CHO को करते वॉट्सऐप कॉल... अवैध वसूली का बनाते दबाव, मामले की जांच शुरू

    By Shobhit Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:19 PM (IST)

    संभल के जुनावई में सीएचओ ने चिकित्सा अधीक्षक पर अवैध वसूली और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन में महिला सीएचओ को रात में व् ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, संभल। जुनावई ग्राम आंचल में तैनात कई कम्युनिटी हेल्थ आफिसर (सीएचओ) ने सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन बीडीओ को सौंपा है। वहीं मामले की जानकारी के बाद सीएमओ ने जांच शुरु करवा दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुन्नौर तहसील क्षेत्र में कस्बा जुनावई स्थित सीएचसी पर तैनात महिला एवं पुरुष कम्युनिटी हेल्थ आफिसर अंकित, भूपेन्द्र, आलोक, सीमा सौनी, रिजवान, कृष्णा,अजय, अंशु, अनिकेत, मीनाक्षी, कोमल,मीरा, मनीषा,आकाश आदि ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. नरेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह महिला एवं पुरुष सीएचओ के साथ ग्रामीणों के ही सामने अभद्र भाषा का प्रयोग करने के साथ धन की अवैध वसूली का दवाब बनाते हैं।

    बोले, चिकित्सा प्रभारी का रवैया अच्छा नहीं है। वह सेंटर पर आकर महिला एवं पुरुष सीएचओ से अभद्र भाषा का प्रयोग कर मानसिक रूप से उत्पीड़न करते हैं। आरोप है कि अंटाइड फंड एवं पीबीआई में धन की मांग की जाती है। पैसे देने को मना करने पर संविदा समाप्त करने की धमकी दी जाती है।

    इसी से प्रताड़ित होकर कार्रवाई की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा गया है। आरोप लगाया है कि वह महिला सीएचओ को रात में वाटसएप काल करते हैं।

    इस मामले में सीएमओ डॉ. तरुण पाठक ने बताया कि जुनावई सीएचसी पर तैनात सीएचओ के द्वारा डा नरेश यादव के खिलाफ की गई शिकायत मिली है। शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

    मैंने 22 दिसंबर को हुमायूंपुर स्थित सीएचओ कार्यालय का निरीक्षण किया था। पिछले वर्ष कार्यालय और दवा के रखरखाव के लिए 45 हजार रुपये की धनराशि विभाग की ओर से दी गई थी। मगर, इस वर्ष यह धनराशि नहीं आई है। निरीक्षण के दौरान वहां एक्सपायरी दवा, एचआईवी किट मिली थी। साथ ही शौचालय में भी गंदगी थी। उनके द्वारा कार्य बेहतर न किए जाने पर पीबीआई की धनराशि नहीं दी गई है। ऐसे में उनके द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। कल हुमायूंपुर में राष्ट्रीय स्तर का एसेस्मेंट कार्यक्रम है। जिसके बाद मुख्य चिकित्साधिकारी से इस बारे में बात करूंगा।

    -डॉ. नरेश यादव, प्रभारी चिकित्साधिकारी जुनावई।