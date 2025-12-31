Language
    सेप्टिक टैंक में गिरने से मासूम की मौत, बंथरा के मेमौरा वायुसेना स्टेशन परिसर का मामला

    By Santosh Tiwari Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:06 PM (IST)

    बंथरा के मेमौरा वायुसेना स्टेशन परिसर में एक दुखद घटना हुई, जहाँ ढाई वर्षीय रियांश की खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से मौत हो गई। बच्चा अपने बड़े भाई के ...और पढ़ें

    सांकेत‍िक तस्‍वीर।

    संवाद सूत्र, बंथरा। मेमौरा वायुसेना स्टेशन परिसर में खुले पड़े सेप्टिक टैंक में गिरने से मासूम बच्चे की जान चली गई। सूचना पर पुलिस ने छानबीन शुरू की है। परिवार ने फिलहाल कोई आरोप नहीं लगाए हैं।

    ललितपुर के धनगोल निवासी सुनील कुमार बंथरा के मेमौरा वायुसेना स्टेशन के मेस में संविदा पर नौकरी करते हैं। परिवार के साथ वह परिसर में ही रहते हैं। मंगलवार की दोपहर तीन बजे उनका ढाई वर्षीय बेटा रियांश घर के बाहर बड़े भाई सूर्यांश के साथ खेल रहा था। घर के सामने ही सेप्टिक टैंक का गड्ढा खुला हुआ था।

    रियांश खेलने के दौरान उसी गड्ढे में गिर गया। सूर्यांश ने पहले उसे आवाज दी लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह रोते हुए घर पहुंचा कर परिवारजन को पूरी घटना बताई। आनन-फानन में सुनील की पत्नी और आसपास के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और बच्चे को सेप्टिक टैंक से निकालने के प्रयास शुरू किए। साथ ही सूचना पुलिस को दी गई।

    लोगों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला। घटनास्थल पर पहुंची बंथरा थाने की पुलिस ने छानबीन की है। इंस्पेक्टर राणा राजेश कुमार सिंह ने बताया कि एयरफोर्स के अस्पताल में चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिवार ने फिलहाल कोई आरोप नहीं लगाए हैं।

    कभी न भरने वाला जख्म दे गया 2025 का आखिरी दिन

    हादसे के बाद से रियांश के परिवारजन सदमे में हैं। परिवार के लोग किसी से बात करने की स्थिति में नहीं हैं। पिता सुनील हर बार बस यही कह रहे हैं कि 2025 का आखिरी दिन कभी न भरने वाला जख्म देकर गया है। घटना के बाद से रियांश की मां भी बदहवास हैं।