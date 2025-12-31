सेप्टिक टैंक में गिरने से मासूम की मौत, बंथरा के मेमौरा वायुसेना स्टेशन परिसर का मामला

संवाद सूत्र, बंथरा। मेमौरा वायुसेना स्टेशन परिसर में खुले पड़े सेप्टिक टैंक में गिरने से मासूम बच्चे की जान चली गई। सूचना पर पुलिस ने छानबीन शुरू की है। परिवार ने फिलहाल कोई आरोप नहीं लगाए हैं।



ललितपुर के धनगोल निवासी सुनील कुमार बंथरा के मेमौरा वायुसेना स्टेशन के मेस में संविदा पर नौकरी करते हैं। परिवार के साथ वह परिसर में ही रहते हैं। मंगलवार की दोपहर तीन बजे उनका ढाई वर्षीय बेटा रियांश घर के बाहर बड़े भाई सूर्यांश के साथ खेल रहा था। घर के सामने ही सेप्टिक टैंक का गड्ढा खुला हुआ था।

रियांश खेलने के दौरान उसी गड्ढे में गिर गया। सूर्यांश ने पहले उसे आवाज दी लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह रोते हुए घर पहुंचा कर परिवारजन को पूरी घटना बताई। आनन-फानन में सुनील की पत्नी और आसपास के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और बच्चे को सेप्टिक टैंक से निकालने के प्रयास शुरू किए। साथ ही सूचना पुलिस को दी गई।

लोगों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला। घटनास्थल पर पहुंची बंथरा थाने की पुलिस ने छानबीन की है। इंस्पेक्टर राणा राजेश कुमार सिंह ने बताया कि एयरफोर्स के अस्पताल में चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिवार ने फिलहाल कोई आरोप नहीं लगाए हैं।



