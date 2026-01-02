Language
    घूसखोरी के मामले में CBI के रडार पर आए कई और अधिकारी, सीजीएसटी के झांसी कार्यालय का मामला

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:26 PM (IST)

    घूसखोरी के मामले में केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर (सीजीएसटी) के झांसी कार्यालय में तैनात कई और अधिकारी व कर्मचारी सीबीआइ के रडार पर हैं। पिछले दिनों गिरफ ...और पढ़ें

    सांकेत‍िक तस्‍वीर।

    सीजीएसटी के झांसी कार्यालय में घूसखोरी का मामला

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। घूसखोरी के मामले में केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर (सीजीएसटी) के झांसी कार्यालय में तैनात कई और अधिकारी व कर्मचारी सीबीआइ के रडार पर हैं। पिछले दिनों गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर सहित अन्य आरोपितों ने सीबीआइ को पूछताछ में कई और अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम बताए हैं। नतीजतन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और अधिकारियों व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है।

    सीबीआई ने 1.5 करोड़ रुपये की घूसखोरी के मामले में सीजीएसटी कार्यालय झांसी में तैनात डिप्ट कमिश्नर प्रभा भंडारी सहित पांच आरोपितों को पिछले गुरुवार को गिरफ्तार किया है। कारोबारियों से टैक्स चोरी के बदले मोटी रकम घूस के रूप में लेने वाली डिप्टी कमिश्नर ने अपने अधीन तैनात अनिल कुमार तिवारी और अजय शर्मा के अलावा तीन और कर्मचारियों की मदद घूसखोरी में लेती थीं।

    जिस कर्मचारी के माध्यम से डील होती थी उसे भी घूस की राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा दिया था। इन कर्मचारियों ने कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर गिरोह तैयार किया था जो टैक्स चोरी के मामले में दलाली करता था। सीबीआइ की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि घूसखोरी की राशि का एक हिस्सा डिप्टी कमिश्नर अपने ऊपर भी किसी अधिकारी को पहुंचाती थीं।

    यह अधिकारी कौन है इसकी जानकारी सीबीआइ नहीं उगलवा पाई है। चूंकि गिरफ्तार आरोपितों को बीते गुरुवार को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया है। इसलिए सीबीआइ के अधिकारी ज्यादा पूछताछ नहीं कर पाए हैं। सीबीआइ के अधिकारी सोमवार को जेल में गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ करेंगे। इसके बाद कुछ और जानकारी सामने आएगी।