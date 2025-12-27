उन्नाव दुष्कर्म केस: CBI ने कुलदीप सेंगर के विरुद्ध दायर की एसएलपी, खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के विरुद्ध सीबीआइ ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीती 23 दिसंबर को दुष्कर्म के मामले में पूर्व विधायक की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया था। साथ ही यह आदेश पारित किया था कि अपील के अंतिम निपटारे तक आरोपित की सजा निलंबित रहेगी। सीबीआइ और पीड़ित पक्ष ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय का विरोध किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिसंबर 2019 में अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक को 25 लाख रुपये के जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद सेंगर ने जनवरी 2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय में सजा के विरुद्ध अपील दायर की थी। मार्च 2022 में सेंगर ने सजा के निलंबन के लिए अलग से याचिका दाखिल की थी। सीबीआइ और पीड़ित पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहे थे। इसी बीच उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक की उर्म कैद की सजा निलंबित कर जमानत देने का आदेश पारित कर दिया।