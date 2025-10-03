विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन को तेज हुई बसपा की तैयारी, 9 अक्टूबर को लखनऊ में जुटेंगे नेता-कार्यकर्ता

विधानसभा चुनाव से पहले बसपा 9 अक्टूबर को कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन करेगी। प्रदेश भर से पांच लाख कार्यकर्ताओं के कांशीराम स्मारक स्थल पर जुटने की उम्मीद है। सतीश मिश्रा और अन्य नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया। मायावती ने राज्य स्तरीय आयोजन का निर्णय लिया था जिसमें हर बूथ से कार्यकर्ताओं को लाने का प्रयास है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले अपनी जमीन मजबूत करने कोशिश में जुटी बहुजन समाज पार्टी नौ अक्टूबर को पार्टी के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारियों में जोर-शोर से जुटी है। परिनिर्वाण दिवस पर प्रदेश भर से पांच लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के लखनऊ स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का अनुमान जताया जा रहा है। शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा के साथ ही वरिष्ठ नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मायावती ने सात सितंबर को संगठन की बैठक में कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर राज्य स्तरीय आयोजन का निर्णय लिया था। इस कार्यक्रम में पांच लाख कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी पदाधिकारियों की कोशिश है कि हर एक बूथ के कम से कम सभी पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हों।