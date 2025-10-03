Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'रालोद की रीढ़ बनेगा...', पंचायत चुनाव से पहले त्रिलोक त्यागी ने क्या एलान कर दिया?

    By Shobhit Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:25 PM (IST)

    रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि प्रोफेशनल मंच पार्टी की नीतियों को शिक्षित वर्ग तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। उन्होंने डॉक्टर वकील इंजीनियर जैसे बुद्धिजीवियों को पार्टी की रीढ़ बताया और महिलाओं से सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। अनिल दुबे ने कहा कि युवा पेशेवरों के जुड़ने से पार्टी जनोन्मुखी बनेगी। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    जयंत चौधरी - फाइल फोटो . .

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) त्रिलोक त्यागी ने शुक्रवार को कहा कि प्रोफेशनल मंच राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा और नीतियों को समाज के उस वर्ग तक ले जाने का सशक्त माध्यम बनेगा, जो शिक्षा, तकनीक और पेशेवर क्षमता से समाज का मार्गदर्शन करते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डाक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, शिक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य बुद्धिजीवी वर्ग पार्टी की रीढ़ हैं और उनकी भागीदारी से संगठन और मजबूत होगा। उन्होंने महिलाओं के प्रति विशेष आह्वान करते हुए कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से यह मंच नई ऊर्जा और दिशा पाएगा। महिलाएं जब संगठन में आगे आती हैं तो समाज के हर हिस्से तक हमारी आवाज पहुंचती है।

    पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को प्रोफेशनल मंच के पहले प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में त्यागी ने कहा कि जिस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रहित के लिए बलिदान दिया, उसी प्रकार हमें भी रालोद और समाज हित के लिए कार्य करना होगा।

    राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने कहा कि युवा प्रोफेशनल्स और शिक्षित वर्ग की भागीदारी से पार्टी और अधिक जनोन्मुखी बनेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेशनल मंच के प्रदेश अध्यक्ष अम्बुज पटेल ने किया।