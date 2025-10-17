Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    BSP in UP: यूपी विधान सभा इलेक्शन 2027 को लेकर बेहद गंभीर मायावती ने तैयार किया नया फार्मूला

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 05:46 PM (IST)

    BSP Plan For UP Assembly Election 2027: मायावती ने कहा कि दलितों के साथ पिछड़ा वर्ग में पार्टी की पैठ मजबूत होने और जनाधार बढ़ते ही अपर कास्ट ही नहीं मुस्लिम समाज भी बसपा से खुद ब खुद जुड़ जाएगा, जिससे वर्ष 2027 में पार्टी की सरकार बनना तय है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पार्टी मुख्यालय पर हुई संगठन की राज्य स्तरीय बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर हुई संगठन की राज्य स्तरीय बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं बैठक में मिशन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 पर मंथन किया। मायावती ने पदाधिकारियों से पार्टी के बेस वोट बैंक दलितों में पहले जैसी पैठ बनाने के साथ ही पिछड़े वर्ग को जोड़ने का आह्वान किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बसपा की उत्तर प्रदेश में चार बार सरकार चला चुकीं मायावती ने कहा कि दलितों के साथ पिछड़ा वर्ग में पार्टी की पैठ मजबूत होने और जनाधार बढ़ते ही अपर कास्ट ही नहीं मुस्लिम समाज भी बसपा से खुद ब खुद जुड़ जाएगा, जिससे वर्ष 2027 में पार्टी की सरकार बनना तय है।
    मायावती ने पदाधिकारियों से कहा कि अगले तीन माह में संगठन को बूथ स्तर तक गठित करने का काम करें। उसके बाद प्रदेशभर में छोटे-बड़े कार्यक्रम व बैठकों का सिलसिला शुरू होगा जिसमें आकाश आनंद के अलावा मायावती भी शामिल होंगी। बैठक में बसपा प्रमुख ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी को छोड़ने वाले और निकाले गए नेताओं को वापस नहीं लिया जाएगा। भले ही वह बसपा में वापसी के लिए कुछ भी करें।

    यह भी पढ़ें- UP Politics: बसपा मुखिया मायावती का सपा-कांग्रेस पर हमला, बोलीं-दोनों दलों में राजनीतिक ईमानदारी का साहस नहीं


    मायावती ने 19 को राष्ट्रीय स्तर की बैठक बुलाई
    उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के जिले स्तर तक पदाधिकारियों की गुरुवार को बैठक करने के बाद मायावती ने 19 को राष्ट्रीय स्तर की बैठक बुलाई है। बैठक में देशभर से पार्टी के सेक्टर केंद्रीय व स्टेट कोआर्डिनेटर और प्रदेश अध्यक्ष बुलाए जा रहे हैं। बैठक में बसपा प्रमुख राज्यों में पार्टी संगठन की स्थिति की समीक्षा करने के साथ ही जनाधार बढ़ाने के संबंध में निर्देश देंगी।

    यह भी पढ़ें- BSP Chief Mayawati: लखनऊ रैली की सफलता से गदगद मायावती, समाजवादी पार्टी पर हमला जारी

    बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद भी शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि हाल ही मायावती ने आकाश को राष्ट्रीय संयोजक बनाने के साथ ही सभी राज्यों को छह सेक्टर में बांटकर नए सिरे से पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। देशभर में खिसकते जनाधार से माना जा रहा है कि बसपा का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा संकट में है।