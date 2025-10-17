BSP in UP: यूपी विधान सभा इलेक्शन 2027 को लेकर बेहद गंभीर मायावती ने तैयार किया नया फार्मूला

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर हुई संगठन की राज्य स्तरीय बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं बैठक में मिशन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 पर मंथन किया। मायावती ने पदाधिकारियों से पार्टी के बेस वोट बैंक दलितों में पहले जैसी पैठ बनाने के साथ ही पिछड़े वर्ग को जोड़ने का आह्वान किया।

