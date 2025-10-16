BSP Chief Mayawati: लखनऊ रैली की सफलता से गदगद मायावती, समाजवादी पार्टी पर हमला जारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती नौ अक्टूबर की लखनऊ में कांशीराम के 19वें परिनि‍र्वाण पर आयोजित रैली की सफलता पर बेहद गदगद हैं। गुरुवार को बसपा कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के साथ रैली की सफलता के लिए आभार ‍व्यक्त किया। इसके साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में जुटने को भी कहा।

बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। लखनऊ में गुरुवार को उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ कहा कि 2027 की तैयारी पूरी है। इस बार पीडीए की हवा निकाल दी गई है।

मायावती ने कहा कि सिर्फ बसपा ही जनकल्याणकारी सोच की एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी है। हमारी पार्टी का मिशन सामाजिक परिवर्तन है। मायावती ने बैठक में पंचायत चुनावों की रणनीति, संगठन की मजबूती और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी का मूल मंत्र दोहराते हुए कहा कि हर स्तर पर जनता से संपर्क बढ़ाया जाए और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाए ताकि आगामी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को जीत मिल सके।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा कहती है कि कांशीराम जी का सम्मान करती है, लेकिन जब ये लोग सरकार में रहते हैं, तब कांशीराम की जयंती और उनकी पुण्यतिथि उनको याद नहीं आती। जब सपा वाले सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो उनको कांशीराम जी याद आते हैं।

मायावती ने कहा कि मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से पूछती हूं कि अगर कांशीराम के प्रति आपका इतना सम्मान था तो उन्होंने कांशीराम के नाम पर रखे हुए जिले का नाम क्यों बदला। सपा सरकार ने कांशीराम जी के नाम पर रखी योजनाएं बंद कर दी। स्कूलों और कॉलेजों के नाम बदल दिए। जब सपा वाले सत्ता में रहते हैं तो इनको पीडीए याद नहीं आता है। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तब इनको पीडीए और इनके संत याद आते हैं।