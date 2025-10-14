मायावती ने पहले बसपा संगठन में किया फेरबदल, अब मंडल स्तरीय पदाधिकारियों के बीच नहीं बटेंगे जिले

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 16 अक्टूबर को जिले स्तर तक के पदाधिकारियों की बैठक से पहले एक बार फिर राज्य के संगठन में फेरबदल किया है। अब संगठन के मंडल स्तरीय पदाधिकारियों के बीच जिलें नहीं बटेंगे। सभी पदाधिकारी समान रूप से मंडल के सभी जिलों में संगठन के कामकाज को देखेंगे।



पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती ने लखनऊ मंडल के छह जिलों को तीन-तीन में बांटने की पूर्व में की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब लखनऊ मंडल में पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार, सुरज सिंह जाटव, शमसुद्दीन राईन, मौजी लाल गौतम और राकेश गौतम को लगाते हुए समान रूप से सभी को छह जिलों का काम सौंपा है।