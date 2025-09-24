'मुकदमा वापस' लेने वाले अखिलेश के बयान पर ये क्या बोल गए ब्रजेश पाठक, अब चढ़ेगा सियासी पारा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा सरकार बनने पर आजम खां के मुकदमे वापस लेने वाले बयान पर कहा है कि उन्होंने तो वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री रहते वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ की अदालतों में हुए बम धमाकों के आरोपित आतंकियों के मुकदमे वापस ले लिए थे।

वे आज कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं जबकि उनकी सरकार में गुंडे-बदमाशों का बोलबाला था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ है।

जीएसटी सुधारों पर कहा कि भारत के नागरिकों के लिए त्योहार पर यह सबसे बड़ा तोहफा है। व्यापारी और जनता इसका स्वागत कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वदेशी उत्पादों की खरीद के आह्वान का भी लोगों ने स्वागत किया है।