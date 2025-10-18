BrahMos Supersonic Missile: देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले-भारत अब टेकर नहीं गिवर की भूमिका निभा रहा

जागरण संवाददाता, लखनऊ : चार ब्रह्मोस मिसाइल की खेप को भारतीय सेना को सौंपने के लिए रवाना करने के बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आयोजन स्थल पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। लखनऊ यूनिट में तैयार ब्रह्मोस मिसाइल को राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिलीवरी के लिए रवाना किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत अब टेकर नहीं गिवर की भूमिका निभा रहा है। कई देश भारत के साथ तकनीकी सहयोग में रुचि रखते हैं। पिछले एक महीने में ब्रह्मोस टीम ने दो देशों के साथ चार हजार करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब तो बहुत जल्दी कई देशों के रक्षा विशेषज्ञ लखनऊ आयेंगे।

जल्द ही लखनऊ को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व मानचित्र पर चलते देखेंगे। उन्होंने कहा कि देश के लिए इससे बड़ा धनतेरस क्या हो सकता है। अब तो हमारी सुरक्षा के साथ-साथ इकोनामी पर भी मां लक्ष्मी की कृपा बरस रही है।