Lucknow News: व्यापारी मिलन समारोह में पहुंचे राजनाथ सिंह, बोले- 'शिप से लेकर चिप तक बना रहा भारत'

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना स्वदेशी अपनाएं आत्मनिर्भर भारत बनाए, इसे साकार करने में व्यापारी वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। इससे पहले यही सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था और उन्होंने भी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेशी अपनाने पर जो दिया था।

आज यह सपना पूरा हो रहा है। आज भारत हर क्षेत्र में विकास के पथ पर है। यहां शिप से लेकर चिप तक बन रहा है। भारत एयर क्राफ्ट कैरियर भी बना रहा है, इस पर फाइटर प्लेन से लेकर कई रक्षा उपकरण को लैस किया जा सकेगा।

एक समय भारत मात्र 45 हजार करोड़ का रक्षा उत्पादों का उत्पादन करता था, अब यह आंकड़ा डेढ़ लाख करोड़ से अधिक का पहुंच गया है। अब भारत को लेकर कोई दादागिरी नहीं कर सकता। कोई देश यह गलतफहमी भी नहीं पालता है।

यह बातें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी, लखनऊ महानगर द्वारा आयोजित स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाए व्यापारी मिलन समारोह में शुक्रवार को विश्वेश्वरैया हाल में कही। रक्षामंत्री ने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव की उम्मीद किसी ने नहीं की थी, आज सात करोड़ खुदरा व्यापारी व आम आदमी सबको इसका फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिना व्यापारी व व्यापार के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती।

उन्होंने आस्ट्रेलिया दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के प्रधानमंत्री ने भारत की उन्नति को लेकर प्रशंसा की है। शुक्रवार को नासिक एच.ए.एल में लड़ाकू विमान की कमिशनिंग करने के बारे में भी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने व्यापारियों को जानकारी दी।

शनिवार को ब्रह्मोस मिसाइल फ्लैग आफ सेरेमनी की बात भी कही। रक्षामंत्री ने पीपे वाले पुल का जिक्र करते हुए कहा कि लखनऊ में पीपे वाले पुल को देखा तो उसे भी बनवाना शुरू कर दिया। व्यापारी नेता अजय त्रिपाठी 'मुन्ना' से मंच पर ही रक्षामंत्री ने पुल के बारे में भी पूछा।

सरकार नीति व माल दें हम उसे भी बेंच देंगे लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने मंच से कहा कि हमें जो माल बाजार में मिलता है, उसे व्यापारी बेचते हैं। हम खुदरा व्यापारी हैं, कोई माल का उत्पादन नहीं करते। हमें स्वदेशी माल मिलेगा हम उसे भी बेच देंगे। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के विजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वित्तमंत्री, औद्याेगिक मंत्री नीतियां बनाए, लखनऊ का व्यापारी स्वदेशी माल बाजार में बेचने को तैयार है।

अगर वर्तमान में जो माल बिक रहा है, उसे बेचना बंद करेंगे तो सप्लाई चेन प्रभावित होगी और रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशानी शुरू हो जाएगी। चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता व अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने भी स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया।

कार्यक्रम में महापौर सुषमा खर्कवाल, एमएलसी मुकेश शर्मा, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, कार्यक्रम संयोजक अभिषेक खरे, व्यापारी अशोक मोतियानी, अनिल बजार, श्याम कृषनानी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, सुरेश छबलानी, विनोद पंजाबी सहित सैकड़ों की संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। साल में एक दिन सभी संगठनों के व्यापारी हमारे साथ बैठें: राजनाथ सिंह राजधानी में कई दर्जन व्यापारिक संगठन हैं। शुक्रवार को यह सभी संगठन एक मंच पर दिखे। मौका था स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाए कार्यक्रम। इसमें राजधानी के सभी व्यापारियों को एक मंच पर लाने का काम किया।

शहर के सभी सेक्टर के व्यापारी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी, लखनऊ महानगर के बुलावे पर पहली बार ऐसा कार्यक्रम किया गया था। हालांकि व्यापारियों के संबोधन में वरिष्ठों के सम्मान के साथ तल्खी भी दिखी। कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि व्यापारियों के संगठन मुझे अपने कार्यक्रमों में बुलाना चाहते हैं, मैं उनके यहां भी जाऊंगा, लेकिन साल में एक ऐसा भी दिन रखा जाए, जहां सभी व्यापारियों के संगठन एकत्रित हों, बैठक व्यापारियों की समस्याओं के बारे में चर्चा की जा सके और उनके निस्तारण करवाने की दिशा में काम किया जा सके।

राजधानी के विश्वेश्वरैया हाल में आयोजित कार्यक्रम में रक्षामंत्री द्वारा सभी व्यापारियों को एक मंच पर लाने की बात पर सभी व्यापारी एकमत भी दिखे। वहीं व्यापारिक संगठनों में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के नजदीकी बनने की होड़ भी मची रही।