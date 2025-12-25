Language
    'जाति और परिवारवाद की राजनीति भाजपा में अस्वीकार्य' यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्रवाई की दी चेतावनी

    By Shobhit Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:55 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपने सभी जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से आगाह किया है कि वे किसी भी प्रकार की नकारात्मक, वर्ग या जाति आधारित राजनीति का हिस्सा न बनें। इस प्रकार की कोई भी गतिविधि भाजपा के संविधान, सिद्धांतों और आदर्शों के अनुरूप नहीं है। भाजपा सिद्धांतों और राष्ट्रवाद पर आधारित राजनीतिक दल है। परिवार, वर्ग या जाति विशेष के नाम पर राजनीति करने में पार्टी विश्वास नहीं करती है।

    पिछले दिनों भाजपा के ब्राह्मण विधायकों ने एक स्थान पर सहभोज किया था। यह बैठक राजनीतिक रूप से चर्चा का केंद्र बन गई थी। प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा आयोजित एक विशेष भोज और उसमें की गई चर्चाओं को लेकर पार्टी ने जनप्रतिनिधियों से बातचीत की है। जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि भाजपा की संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। भविष्य में ऐसी गतिविधियों को लेकर सभी को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह की गतिविधियों से समाज में गलत संदेश जाता है, जिसे भाजपा किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं कर सकती है।

    प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में भाजपा का कोई भी जनप्रतिनिधि इस प्रकार की गतिविधियों को दोहराता है, तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा ने सामाजिक न्याय और विकास आधारित राजनीति का एक मजबूत माडल स्थापित किया है। सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का भविष्य इसी कारण अंधकारमय होता जा रहा है, जिससे वे भाजपा के खिलाफ नकारात्मक और भ्रामक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही हैं।