    यूपी की दुकानों में लगेंगे 'गर्व से कहो यह स्वदेशी है' के स्टिकर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अभियान का क‍िया शुभारंभ

    By Shobhit Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:15 PM (IST)

    भाजपा ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत दुकानों पर स्वदेशी स्टिकर लगाए जाएंगे और विभिन्न सम्मेलन मेले और यात्राएं आयोजित की जाएंगी। भाजपा का लक्ष्य विदेशी निर्भरता कम करके स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करना है जिसमें किसान महिलाएं और युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पार्टी का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का प्रतीक है।

    भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी।- फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्वदेशी को लेकर भाजपा का तीन महीने का आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान शुरू हो गया है। इसके जरिए पार्टी स्वदेशी को जन आंदोलन बनाना चाहती है। सोमवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने प्रेस कान्फ्रेंस कर इस अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत दुकानों में ''गर्व से कहो यह स्वदेशी है'' के स्टिकर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर से शुरू होकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर तक चलेगा।

    भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से कहा कि इस अभियान के जरिए पार्टी विदेशी निर्भरता कम कर स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देगी। यह अभियान किसी का बहिष्कार नहीं है, केवल स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए है। इसके मूल में किसान, नारी शक्ति व युवा हैं। वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के मूल में भी स्वदेशी है।

    उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल नीति नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और संकल्प है। कोरोना संकट से लेकर आज तक भारत ने दिखा दिया है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भरता ही राष्ट्र की शक्ति बनती है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का मंत्र नया नहीं है। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में और आजादी की लड़ाई के दौरान भी स्वदेशी आंदोलन आधार बना था। ‘वोकल फार लोकल‘ मंत्र के कारण आज कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है।

    अभियान के तहत पूरे प्रदेश में सम्मेलनों का आयोजन होगा। एक हजार से अधिक स्वदेशी मेले लगाए जायेंगे। 500 से अधिक रथ और पदयात्राएं निकाली जाएगी। घर-घर जाकर स्वदेशी के स्टिकर लगाकर लोगों से स्वदेशी वस्तुएं खरीदने का संकल्प पत्र भरवाया जाएगा। युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, कालेजों में कार्यक्रम, क्विज, निबंध प्रतियोगिताएं और हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

    दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थीं पहले की सरकारें

    आई लव मोहम्मद प्रकरण में बरेली की घटना पर उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारें तो दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थीं। आतंकियों के मुकदमे तक वापस लिए गए। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में भाजपा सरकार अराजकता फैलाने वाले व गैरकानूनी तरीके से भीड़ एकत्र करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है।

