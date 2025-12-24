बनारस-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्रियों के बीच मारपीट, महिलाओं में मची चीख-पुकार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बनारस से लखनऊ आ रही इंटरसिटी एक्सप्रेस में बुधवार को यात्रियों के बीच मारपीट हो गई। विवाद बोगी में चढ़ने को लेकर हुआ था। देखते ही देखते महिला यात्रियों में चीख पुकार मच गई। किसी यात्री ने इस मारपीट का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर दिया। मामले की जांच के आदेश आरपीएफ ने दिए हैं।

बनारस-लखनऊ इंटरसिटी बुधवार को लखनऊ आ रही थी। इसकी सेकेंड सीटिंग क्लास में पहले से ही भीड़ थी। आरक्षित बोगी में अनारक्षित टिकट लेकर सफर करने वाले यात्रियों ने कब्जा कर लिया था। ट्रेन अमेठी पहुंची तो यहां से भी भीड़ चढ़ने लगी। इसे लेकर पहले से ही बोगी में चढ़े हुए यात्रियों से विवाद हो गया।