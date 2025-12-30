भेड़ियों के हमलों को रोक पाने में नाकाम बहराइच के DFO राम सिंह यादव हटाए गए, सीएम योगी के आदेश के बाद एक्शन
उत्तर प्रदेश सरकार ने भेड़ियों के लगातार हो रहे हमलों को रोक पाने में नाकाम रहे बहराइच के प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) राम सिंह यादव को हटा दिया है। यहा ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने भेड़ियों के लगातार हो रहे हमलों को रोक पाने में नाकाम रहे बहराइच के प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) राम सिंह यादव को हटा दिया है। यहां पिछले चार माह में भेड़ियों के हमले में 11 बच्चों समेत 13 लोग मारे जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना को बुलाकर इस प्रकरण में नाराजगी जताई थी। उन्होंने तत्काल डीएफओ को हटाने के आदेश दिए। इसी के बाद वन विभाग ने उन्हें हटाकर मुख्यालय में प्रभारी डीएफओ कोर्टकेस के पद पर तैनात कर दिया गया है।
बहराइच में भेड़ियों के हमले की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब तक वन विभाग की टीम यहां पर सात भेड़ियों को मार भी चुकी है। इसके बावजूद घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसी बात से मुख्यमंत्री मंगलवार को नाराज थे। उन्होंने वन मंत्री को अपने आवास पांच कालिदास मार्ग में बुलाया और उन्हें इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
वन विभाग ने बहराइच के डीएफओ को हटाने के साथ ही एटा के डीएफओ सुन्दरेशा को बहराइच का नया डीएफओ बना दिया है। एटा के डीएफओ का अतिरिक्त प्रभार राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट आगरा में डीएफओ के पद पर तैनात चांदनी सिंह को सौंप दिया गया है।
