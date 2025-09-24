आजम से मिलने रामपुर कब जाएंगे अखिलेश यादव? सपा प्रमुख के रामपुर दौरे का तय हो रहा कार्यक्रम
वरिष्ठ सपा नेता आज़म खान की जेल से रिहाई के बाद उनके अन्य दलों में जाने की अटकलें जारी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के 8 अक्टूबर को रामपुर में उनसे मिलने की संभावना है जिसे बसपा की रैली से जोड़कर देखा जा रहा है। आज़म खान ने बसपा में जाने की अफवाहों को खारिज किया और कहा कि वे बिकाऊ माल नहीं हैं।
राज्य ब्यूराे, लखनऊ। 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए वरिष्ठ सपा नेता आजम खान और सपा, दोनों भले ही उनके दूसरे दलों में जाने की अटकलों पर विराम देने की कोशिश कर रहे हों, परंतु चर्चाओं का बाजार गर्म बना हुआ है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आजम खान से मिलने के लिए आठ अक्टूबर काे रामपुर जाने की संभावना जताई जा रही है। नौ अक्टूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा की लखनऊ रैली से एक दिन पहले इस संभावित मुलाकात को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है।
सपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल आजम खान मंगलवार को जेल से रिहा हुए थे। काफी समय से उनकी बसपा या किसी अन्य दल में जाने की अटकलें लगाई जा रही है। उनकी रिहाई पर किसी बड़े नेता के न पहुंचने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि, सपा प्रमुख ने अटकलों को विराम देने का प्रयास करते हुए कहा था कि हमारी सरकार बनने पर उन पर लगे सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। आजम खान साहब और हम सबने सपा के संस्थापक नेताजी के साथ मिलकर लंबी लड़ाई लड़ी।
भाजपा से मुकाबला किया। इस लड़ाई में उनकी बड़ी भूमिका है। अब सप्रा प्रमुख की उनके साथ जल्द मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि सपा प्रमुख आठ अक्टूबर को रामपुर दौरे पर जाएंगे और आजम खान से उनके घर जाकर मुलाकात कर सकते हैं। अब इस मुलाकात को बसपा की रैली से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बुधवार को आजम खान ने भी रामपुर में बसपा में जाने के कयासों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि हम बिकाऊ माल नहीं हैं। यह हमने साबित कर दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।