Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आजम से मिलने रामपुर कब जाएंगे अखिलेश यादव? सपा प्रमुख के रामपुर दौरे का तय हो रहा कार्यक्रम

    By Dilip Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:53 PM (IST)

    वरिष्ठ सपा नेता आज़म खान की जेल से रिहाई के बाद उनके अन्य दलों में जाने की अटकलें जारी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के 8 अक्टूबर को रामपुर में उनसे मिलने की संभावना है जिसे बसपा की रैली से जोड़कर देखा जा रहा है। आज़म खान ने बसपा में जाने की अफवाहों को खारिज किया और कहा कि वे बिकाऊ माल नहीं हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव।- फाइल फोटो

    राज्य ब्यूराे, लखनऊ। 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए वरिष्ठ सपा नेता आजम खान और सपा, दोनों भले ही उनके दूसरे दलों में जाने की अटकलों पर विराम देने की कोशिश कर रहे हों, परंतु चर्चाओं का बाजार गर्म बना हुआ है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आजम खान से मिलने के लिए आठ अक्टूबर काे रामपुर जाने की संभावना जताई जा रही है। नौ अक्टूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा की लखनऊ रैली से एक दिन पहले इस संभावित मुलाकात को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल आजम खान मंगलवार को जेल से रिहा हुए थे। काफी समय से उनकी बसपा या किसी अन्य दल में जाने की अटकलें लगाई जा रही है। उनकी रिहाई पर किसी बड़े नेता के न पहुंचने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि, सपा प्रमुख ने अटकलों को विराम देने का प्रयास करते हुए कहा था कि हमारी सरकार बनने पर उन पर लगे सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। आजम खान साहब और हम सबने सपा के संस्थापक नेताजी के साथ मिलकर लंबी लड़ाई लड़ी।

    भाजपा से मुकाबला किया। इस लड़ाई में उनकी बड़ी भूमिका है। अब सप्रा प्रमुख की उनके साथ जल्द मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि सपा प्रमुख आठ अक्टूबर को रामपुर दौरे पर जाएंगे और आजम खान से उनके घर जाकर मुलाकात कर सकते हैं। अब इस मुलाकात को बसपा की रैली से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बुधवार को आजम खान ने भी रामपुर में बसपा में जाने के कयासों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि हम बिकाऊ माल नहीं हैं। यह हमने साबित कर दिया है।

    यह भी पढ़ें- 'हम बिकाऊ माल नहीं...', BSP में जाने के सवाल पर आजम खां की दो टूक; अखिलेश यादव के सवाल पर दिखे तीखे तेवर