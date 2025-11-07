राज्य ब्यूराे, जागरण, लखनऊः सीतापुर जिला जेल में 23 महीने बिताने के बाद 23 सितंबर काे रिहा हुए समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खां तभी से राेज चर्चा में हैं। जेल से रामपुर आने के बाद गुरुवार काे पहली बार लखनऊ पहुंचे आजम खां बेहद चर्चा में आ गए और लालबाग के एक हाेटल में उनसे भेंट करने वालाें की लाइन लग गई।

आजम खां के सीतापुर की जेल से रिहा हाेने के बाद अखिलेश यादव से दूसरी मुलाकात करीब आधा घंटा की रही। आजम खां शुक्रवार काे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मिलने उनके बंगले पर पहुंचे। दाेनाें के बीच करीब आधा घंटा की मुलाकात के दाैरान आजम खां के पूर्व विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम खां भी थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खां के मुलाकात के बाद एक्स पर तीन फाेटाे पाेस्ट की और लिखा कि न जाने कितनी यादें संग से आए, जब वाे आज हमारे घर आए। ये जाे मेलमिलाप है, यही हमारी साझा विरासत है।

आजम खां ने लखनऊ में अखिलेश यादव से की बंद कमरे में बातचीत की। दाेनाें की यह मुलाकात आजम और अखिलेश के बीच तनाव की अटकलों के बीच हुई। आजम और अखिलेश की मुलाकात एक महीने बाद हो रही है। अखिलेश यादव आठ अक्टूबर को रामपुर गए थे और अब आजम और अब्दुल्ला सात नवंबर काे अखिलेश यादव के आवास पर लखनऊ पहुंचे।

बीयर बार पर कब्जे से जुड़े एक मामले में 18 सितंबर को हाईकोर्ट ने आजम खां को जमानत दी थी। उनका यह आखिरी मामला था, जिसमें उन्हें जमानत मिली थी। आजम काे जमानत मिलते ही पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दीं।20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने इन धाराओं को खारिज कर दिया, जिससे रिहाई का रास्ता साफ हो गया। आजम खां के खिलाफ रामपुर में 104 मामले दर्ज हैं।

इससे पहले गुरुवार काे सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां ने बिहार विधान सभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कट्टा वाले बयान को लेकर तंज किया। उन्होंने कहा कि अगर जानकारी है तो बताएं कि कितने बरस कट्टा बिका। हमारे यहां तो कट्टा बेचने वाले का बेटा विधायक हो गया। उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से कमांडो मिले हुए हैं। जो कट्टे के ड्रम के साथ गिरफ्तार हुआ, वह खुद विधायक बना और उसका बेटा आज विधायक है।

उन्होंने कहा कि हमारे यहां तो कट्टे में चावल आदि सामान भी आता है। पता नहीं वह किस कट्टे की बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पाकिस्तान वाले बयान को लेकर कहा कि लोगों को बेवकूफ न समझा जाए। ऐसा नहीं कि लोग बिहार को पाकिस्तान और पाकिस्तान को बिहार समझेंगे।

हाल ही में जेल से रिहा हुए आजम खां अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं और सक्रियता बढ़ा रहे हैं। लखनऊ के एक होटल में ठहरे आजम खां से गुरुवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने अलग-अलग मुलाकात की।