आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों के मानकों की होगी जांच, नए पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है डाटा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयुष्मान भारत योजना से जुड़े निजी अस्पतालों को नए सिरे से सभी मानक पूर करने होंगे। स्टेट एजेंसी फार हेल्थ एंड काम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) के नए उच्चीकृत हास्पिटल इम्पैनलमेंट माड्यूल (एचईएम-2.0) से सभी अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है। इसके लिए जरूरी मानकों को पूरा करने के निर्देश अस्पतालों को दिए गए हैं। नया पोर्टल जनवरी में शुरू कर दिया जाएगा।

आयुष्मान योजना में प्रदेश के लगभग 6,200 अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इनमें 3,200 निजी और तीन हजार सरकारी अस्पताल हैं। वर्तमान में पुराने पोर्टल एचईएम-वन पर अस्पतालों के सूचीबद्ध होने औन अन्य जानकारी उपलब्ध है। अब केंद्र सरकार से उपलब्ध कराए गए नए एचईएम-2.0 पोर्टल से सभी अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है।