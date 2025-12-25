आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों के मानकों की होगी जांच, नए पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है डाटा
उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों के मानकों की जांच की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा नए पोर्टल पर डेटा अपलोड किया जा रह ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयुष्मान भारत योजना से जुड़े निजी अस्पतालों को नए सिरे से सभी मानक पूर करने होंगे। स्टेट एजेंसी फार हेल्थ एंड काम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) के नए उच्चीकृत हास्पिटल इम्पैनलमेंट माड्यूल (एचईएम-2.0) से सभी अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है। इसके लिए जरूरी मानकों को पूरा करने के निर्देश अस्पतालों को दिए गए हैं। नया पोर्टल जनवरी में शुरू कर दिया जाएगा।
आयुष्मान योजना में प्रदेश के लगभग 6,200 अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इनमें 3,200 निजी और तीन हजार सरकारी अस्पताल हैं। वर्तमान में पुराने पोर्टल एचईएम-वन पर अस्पतालों के सूचीबद्ध होने औन अन्य जानकारी उपलब्ध है। अब केंद्र सरकार से उपलब्ध कराए गए नए एचईएम-2.0 पोर्टल से सभी अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है।
इसी के साथ अस्पतालों से अग्निशमन विभाग की एनओसी से लेकर मरीजों के लिए ओपीडी, भर्ती, इलाज, जांच, आपरेशन की सुविधा आदि की जानकारी फिर से पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
साचीज की टीम इन सुविधाओं की जांच करेगी और कमी पाए जाने पर अस्पतालों को इन्हें सुधारने के लिए कहा जाएगा। जो अस्पताल मानक पूरे नहीं करेगा, उसे निलंबित किया जाएगा।
