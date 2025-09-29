यूपी में ATS के हाथ लगी कई खातों की जानकारी, चंदे के नाम पर जमा कर रहे थे पैसा

लखनऊ में गाजा युद्ध पीड़ितों के लिए चंदा जुटाने के मामले में एटीएस को आरोपियों के कुछ और बैंक खातों का पता चला है जिनसे विदेशी लेनदेन की जांच जारी है। मुख्य आरोपी अयान ने वेबसाइट के माध्यम से 22 लाख रुपये विदेश भेजे। एटीएस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी विदेश में किन लोगों से संपर्क में थे।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गाजा के युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर चंदा जुटाए जाने के मामले में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के हाथ आरोपितों के कुछ और बैंक खातों की जानकारी लगी है। जिनके माध्यम से विदेश में हुए लेनदेन को लेकर छानबीन शुरू की गई है। संदेह है कि टेरर फंडिंग के लिए अलग-अलग खातों का इस्तेमाल किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें