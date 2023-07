मुंबई से धरा गया ISI एजेंट रईस का साथी अरमान! ATS कुछ संदिग्धों के बारे में भी कर रही छानबीन

गोंडा के तरबगंज निवासी रईस को एटीएस ने एक दिन पूर्व गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने गोपनीय सूचनाएं आइएसआइ के हैंडलर को भेजने की बात स्वीकार की थी और अपने कई साथियों के नाम भी उगले थे। रईस ने अपने साथी सलमान की मदद से झांसी रेलवे स्टेशन व बबीना सैन्य छावनी की फोटो व वीडियो हासिल किए थे।

सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र एटीएस की मदद से अरमान को पकड़ा गया है।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने आइएसआइ एजेंट मु. रईस के साथी अरमान को पकड़ा है। सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र एटीएस की मदद से अरमान को पकड़ा गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अरमान की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अरमान ने ही रईस का संपर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर से करवाया था। एटीएस कुछ अन्य संदिग्धों की भी तलाश कर रही है। उसके दो मददगारों को भी जल्द गिरफ्तार किए जाने की तैयारी है। एटीएस ने गोंडा के रईस को क‍िया था ग‍िरफ्तार गोंडा के तरबगंज निवासी रईस को एटीएस ने एक दिन पूर्व गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने गोपनीय सूचनाएं आइएसआइ के हैंडलर को भेजने की बात स्वीकार की थी और अपने कई साथियों के नाम भी उगले थे। रईस ने अपने साथी सलमान की मदद से झांसी रेलवे स्टेशन व बबीना सैन्य छावनी की फोटो व वीडियो हासिल किए थे। सलमान की भी तलाश कर रही है एटीएस सैन्य छावनी के कुछ गोपनीय दस्तावेज भी हासिल किए जाने का संदेह भी है। एटीएस सलमान की भी तलाश कर रही है। रईस से पूछताछ में सामने आया था कि वह कुछ वर्ष पूर्व नौकरी की तलाश में मुंबई गया था, जहां उसकी मुलाकात अरमान से हुई थी। अरमान ने ही रईस को मुस्लिम समुदाय पर हो रहे अत्याचार तथा बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के लिए उकसाया था और उसका संपर्क आइएसआइ के हैंडलर से कराया था। आतंक‍ियों का नया ठ‍िकाना बन रहा है यूपी का ये ज‍िला, ATS ने 15 दिन में दो को उठाया; NIA भी कर चुकी है छापेमारी रईस को दुबई में नौकरी का भी लालच दिया गया था, जिससे प्रभावित होकर वह आइएसआइ का एजेंट बन गया था। एटीएस रईस के साथी अरशद की भी तलाश कर रही है। अरशद भी रईस के सीधे संपर्क में था। रईस के कुछ संपर्क में रहे कुछ अन्य संदिग्धों की भी छानबीन की जा रही है।

