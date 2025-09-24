'हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ से घटकर रह गई थी 30 करोड़', मुख्यमंत्री याेगी ने कहा- विदेशी मॉडल अपनाना खतरनाक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विदेशी मॉडल अपनाने से देश को नुकसान हुआ है। भारत में औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। भाजपा 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत-संकल्प अभियान चलाएगी जिसमें स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए जागरूकता फैलाई जाएगी। दीपावली से पहले जिलों में स्वदेशी मेले भी आयोजित किए जाएंगे।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ''सेवा पखवाड़ा'' व ''नेक्स्ट जेन जीएसटी'' अभियानों के बीच अब भाजपा 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक तीन माह का ''आत्मनिर्भर भारत-संकल्प अभियान'' शुरू करने जा रही है। इसमें पार्टी स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए आमजन को जागरूक करेगी।

मंगलवार को इसकी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। यह विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने और उसकी आधारशिला को सुदृढ़ करने का अभियान है। जब भी विदेशी माडल अपनाएंगे तो वह खतरनाक होगा। हमें स्वदेशी माडल अपनाना होगा। विदेशी माडल ने एक तरफ खेती नष्ट की तो दूसरी तरफ लघु व कुटीर उद्योग समाप्त किए।

विश्वेश्वरैया सभागार में आयोजित कार्यशाला में योगी ने कहा कि भाजपा सरकार आज देश में सुई से लेकर समुद्री मालवाहक जहाज और फाउंटेन पेन से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण कर रही है। जब देश आजाद हुआ तो औद्योगिक उत्पादन में हमारी भूमिका डेढ़ प्रतिशत व दुनिया की अर्थव्यवस्था में दो प्रतिशत थी। यह देश गरीब और यूपी बीमारू हो गया। आठ वर्ष में जब बीमारी हट सकती है तो 22 वर्ष में यूपी विकसित भी हो सकता है। 2047 में भारत विकसित होगा, इसका रास्ता स्वदेशी व आत्मनिर्भर संकल्प अभियान के माध्यम से निकलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है। यह स्वदेशी और आत्मनिर्भर का सबसे अच्छा माडल है। पिछले वर्ष इसमें 2200 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी। इसमें प्रदेश के कारीगरों, उद्यमियों व हस्तशिल्पियों को प्लेटफार्म मिलता है। भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। यहां का पैसा भारत के अंदर लगेगा तो देश और समृद्ध होगा। यहां का पैसा दुनिया के बाजार में जाएगा तो वे मुनाफा भारत के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद व उग्रवाद को भड़काने में करेंगे। देश का पैसा भारत के कारीगरों, हस्तशिल्पियों व युवाओं के हाथों में जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सन् 1100 तक भारत में हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, लेकिन आजादी के समय 1947 तक यह घटकर सिर्फ 30 करोड़ रह गई। आक्रमणकारियों के अत्याचारोें के कारण ही यह हुआ। इन्हें सिर्फ आक्रांताओं ने ही नहीं मारा, बल्कि भूख, बीमारी, यातनाओं से भी मरे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जाति, क्षेत्र व भाषा के आधार पर बांटा, वे आज भी उसी विदेशी मानसिकता से समाज को बांट और काट रहे हैं। ऐसे लोग स्वदेशी अभियान में भी अंगुली उठाएंगे।

इससे पहले अभियान के राष्ट्रीय सह-संयोजक एवं सांसद सीपी जोशी ने कहा कि यह अभियान स्थानीय उद्यमों, कुटीर उद्योगों, किसानों, नवाचार और युवाओं की ऊर्जा को एकजुट कर देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का माध्यम है। ‘वोकल फार लोकल’ से लेकर स्टार्टअप और मेक इन इंडिया तक, यह संकल्प प्रत्येक नागरिक के सहयोग से ही सफल होगा। प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने विस्तार से अभियान की जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि यह अभियान केवल आर्थिक स्वावलंबन की पहल नहीं है, बल्कि यह देश के स्वाभिमान का अभियान है।

दीपावली से पहले एक सप्ताह का लगे स्वदेशी मेला मुख्यमंत्री ने जिलों में स्वदेशी मेले लगाने पर जोर देते हुए कहा कि दीपावली के पहले हर जिले में 10 से 18 अक्टूबर तक ओडीओपी व स्थानीय उत्पादों का स्वदेशी मेला लगाया जाए। एमएसएमई विभाग के सहयोग से लगाए जाने वाले मेले से स्थानीय उद्यमियों व व्यापारियों को लाभ होगा और लोग विदेशी उत्पाद खरीदने से बच जाएंगे।