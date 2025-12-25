अटलजी ने देश को विकास का नया विजन दिया, सीएम योगी ने लोकभवन में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर की पुष्पांजलि
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोकभवन में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय, राजा बिजली पासी की जयंती पर उन्हें नमन किया और क्रिसमस की भी बधाई दी।
योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ के सांसद के रूप में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए देश के विकास को नया विजन दिया। उनकी जन्मशताब्दी महोत्सव का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। अटलजी ने संसद में सर्वाधिक समय तक उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया।
योगी ने कहा कि आज महान राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जयंती है। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया गया।
सीएम ने महाराजा बिजली पासी को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने भारत की सनातन परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए विदेशी हुकुमतों की जड़ों को उखाड़ फेंका था। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधान परिषद सदस्य गोविंद नारायण शुक्ल आदि मौजूद थे।
