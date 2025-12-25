अटलजी ने देश को विकास का नया विजन दिया, सीएम योगी ने लोकभवन में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर की पुष्पांजलि

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोकभवन में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय, राजा बिजली पासी की जयंती पर उन्हें नमन किया और क्रिसमस की भी बधाई दी।

योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ के सांसद के रूप में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए देश के विकास को नया विजन दिया। उनकी जन्मशताब्दी महोत्सव का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। अटलजी ने संसद में सर्वाधिक समय तक उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया।