भारत रत्न अटल बिहारी की 101 जयंती पर 25 को पीएम नरेन्द्र माेदी का लखनऊ दाैरा, एक्स पर किया पाेस्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी 25 दिसंबर को लखनऊ के दाैरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री माेदी ने अपने लखनऊ दाैरे काे लेकर एक्स पर एक पाेस्ट भी किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन निस्वार्थ नेतृत्व और सुशासन के आदर्शों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उम्मीद है कि यह वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों का सम्मान करने के लिए लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में भारत की राष्ट्रीय यात्रा और नेतृत्व विरासत को प्रदर्शित करने वाला कमल के आकार का एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 2:30 बजे, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

भारत की महान हस्तियों की विरासत का सम्मान करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया गया है, जहां पर भारत के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर उनके जीवन, आदर्शों और स्थायी विरासत को राष्ट्र श्रद्धांजलि देगा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व ने देश की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और विकासात्मक यात्रा पर गहरा प्रभाव डाला।

लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल को एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक और स्थायी राष्ट्रीय महत्व के प्रेरणादायक परिसर के रूप में विकसित किया गया है। लगभग 230 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित और 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला यह परिसर नेतृत्व मूल्यों, राष्ट्रीय सेवा, सांस्कृतिक चेतना और सार्वजनिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक स्थायी राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में परिकल्पित है।